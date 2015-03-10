《中国重要政经日程》--3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
==========================今日重要政经日程==========================
3/10（周二）
--09:00 政协会议第三次全体会议
--10:00人社部长尹蔚民就就业和社会保障答记者问。
--14:30尹中卿等5名全国人大专委会负责人就人大专门委员会与人大工作答记者问。
--16:30国家安监总局局长杨栋梁就强化依法治安、加快推动全国安全生产形势实现根本好转答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
3/11（周三）
--09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
--10:45 科技部部长万钢就科技改革与发展答记者问
--15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(周四)
--09:00 人大会议第三次全体会议
3/13(周五)
--15:00 政协会议闭幕会
3/15(周日)
--09:00 人大闭幕会 总理答记者问
3/19（周四）
--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。
3/21（周六）
--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。
3/25（周三）
*--第五届国际炼焦煤高峰论坛在太原召开。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科; 审校)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周