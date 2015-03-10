《中国重要政经日程》--3月10日

==========================今日重要政经日程==========================

3/10（周二）

--09:00 政协会议第三次全体会议

--10:00人社部长尹蔚民就就业和社会保障答记者问。

--14:30尹中卿等5名全国人大专委会负责人就人大专门委员会与人大工作答记者问。

--16:30国家安监总局局长杨栋梁就强化依法治安、加快推动全国安全生产形势实现根本好转答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

3/11（周三）

--09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定

--10:45 科技部部长万钢就科技改革与发展答记者问

--15:00 政协会议第四次全体会议

3/12(周四)

--09:00 人大会议第三次全体会议

3/13(周五)

--15:00 政协会议闭幕会

3/15(周日)

--09:00 人大闭幕会 总理答记者问

3/19（周四）

--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。

3/21（周六）

--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。

3/25（周三）

*--第五届国际炼焦煤高峰论坛在太原召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程