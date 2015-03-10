台湾央行：开放申购8、28、91和182四种天期存单，金额不限

路透台北3月10日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购8、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为4,191亿台币。

央行先前指出，3月10-13日每日的定存单冲销，除了例行的28、91、182天三种天期定存单外，还将增发八天期定存单，利率0.6%。

央行存单各天期发行利率如下：8天为0.6%，28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行954亿台币存单。