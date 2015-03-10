台湾央行：开放申购8、28、91和182四种天期存单，金额不限

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透台北3月10日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购8、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为4,191亿台币。
央行先前指出，3月10-13日每日的定存单冲销，除了例行的28、91、182天三种天期定存单外，还将增发八天期定存单，利率0.6%。
央行存单各天期发行利率如下：8天为0.6%，28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行954亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为162亿台币，累积超额准备为553亿台币、加计前期1%的超额准备为1,566亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周