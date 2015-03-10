《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月10日

路透香港3月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7596港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周一收高138.94点，或0.78%，报17,995.72点。受助于企业并购交易，以及 苹果 发布市场期待已久的Apple Watch。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 139.380 0.30 18502 10.815 -0.41 中国铝业 12.040 -0.99 17538 3.737 0.19 中国移动 65.440 1.68 170201 101.558 -0.24 中国人寿 60.350 1.86 37426 31.219 -0.42 中石油 107.500 0.75 14076 8.342 -0.34 中石化 79.390 0.57 27187 6.160 -0.64 汇丰控股 42.950 0.33 1882707 66.655 0.08 中电信 61.050 1.77 5891 4.737 -0.48 中国联通 15.680 0.90 81623 12.167 0.22 兖州煤业 7.910 -0.38 12619 6.138 -1.16 华能国际 46.770 1.45 8690 9.073 -0.63 南方航空 23.230 1.53 8136 3.605 -0.41 东方航空 22.480 1.08 1266 3.489 -0.32 中芯国际 4.440 0.23 2488 0.689 -1.56（完 ）