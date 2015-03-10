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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 08:51 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月10日

路透香港3月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7596港元<HKD=
 >)
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周一收高138.94点，或0.78%，报17,995.72点。受助于企业并购交易，以及
 苹果        发布市场期待已久的Apple Watch。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       139.380    0.30      18502            10.815      -0.41
 中国铝业                      12.040   -0.99      17538             3.737       0.19
 中国移动                      65.440    1.68     170201           101.558      -0.24
 中国人寿                      60.350    1.86      37426            31.219      -0.42
 中石油                       107.500    0.75      14076             8.342      -0.34
 中石化                        79.390    0.57      27187             6.160      -0.64
 汇丰控股                      42.950    0.33    1882707            66.655       0.08
 中电信                        61.050    1.77       5891             4.737      -0.48
 中国联通                      15.680    0.90      81623            12.167       0.22
 兖州煤业                       7.910   -0.38      12619             6.138      -1.16
 华能国际                      46.770    1.45       8690             9.073      -0.63
 南方航空                      23.230    1.53       8136             3.605      -0.41
 东方航空                      22.480    1.08       1266             3.489      -0.32
 中芯国际                       4.440    0.23       2488             0.689      -1.56（完
 ）
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