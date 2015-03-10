《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透香港3月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7596港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周一收高138.94点，或0.78%，报17,995.72点。受助于企业并购交易，以及 苹果 发布市场期待已久的Apple Watch。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 139.380 0.30 18502 10.815 -0.41 中国铝业 12.040 -0.99 17538 3.737 0.19 中国移动 65.440 1.68 170201 101.558 -0.24 中国人寿 60.350 1.86 37426 31.219 -0.42 中石油 107.500 0.75 14076 8.342 -0.34 中石化 79.390 0.57 27187 6.160 -0.64 汇丰控股 42.950 0.33 1882707 66.655 0.08 中电信 61.050 1.77 5891 4.737 -0.48 中国联通 15.680 0.90 81623 12.167 0.22 兖州煤业 7.910 -0.38 12619 6.138 -1.16 华能国际 46.770 1.45 8690 9.073 -0.63 南方航空 23.230 1.53 8136 3.605 -0.41 东方航空 22.480 1.08 1266 3.489 -0.32 中芯国际 4.440 0.23 2488 0.689 -1.56（完 ）
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周