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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 09:02 BJT

全球金市：金价守在三个月低点附近，因预期美国今年年中将升息

美元指数涨至2003年9月以来最高位，打压了黄金的避险魅力。
    
    投资者的仓位暗示了市场的偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(E
TF) 的黄金持仓量周一下降0.43%至753.04吨，这是逾一
个月来最低水准。
    
    交易商亦关注围绕希腊债务危机的磋商，这场危机的持续不确定性帮
助提振具有避险功能的黄金。
    
    希腊财政专家周三将与欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官
员就经济改革进行讨论。
    
    欧洲央行管委会预计周四将召开电话会议，讨论延长对希腊银行业的
紧急流动性救助。(完)
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李爽/于春红; 审校 戴素萍/张若琪)
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