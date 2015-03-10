全球金市：金价守在三个月低点附近，因预期美国今年年中将升息

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
美元指数涨至2003年9月以来最高位，打压了黄金的避险魅力。 投资者的仓位暗示了市场的偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(E TF) 的黄金持仓量周一下降0.43%至753.04吨，这是逾一 个月来最低水准。 交易商亦关注围绕希腊债务危机的磋商，这场危机的持续不确定性帮 助提振具有避险功能的黄金。 希腊财政专家周三将与欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官 员就经济改革进行讨论。 欧洲央行管委会预计周四将召开电话会议，讨论延长对希腊银行业的 紧急流动性救助。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/于春红; 审校 戴素萍/张若琪)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周