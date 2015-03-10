全球金市：金价守在三个月低点附近，因预期美国今年年中将升息

美元指数涨至2003年9月以来最高位，打压了黄金的避险魅力。 投资者的仓位暗示了市场的偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(E TF) 的黄金持仓量周一下降0.43%至753.04吨，这是逾一 个月来最低水准。 交易商亦关注围绕希腊债务危机的磋商，这场危机的持续不确定性帮 助提振具有避险功能的黄金。 希腊财政专家周三将与欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官 员就经济改革进行讨论。 欧洲央行管委会预计周四将召开电话会议，讨论延长对希腊银行业的 紧急流动性救助。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/于春红; 审校 戴素萍/张若琪)