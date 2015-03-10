《路透晚报》--3月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济:振兴东北老工业基地，形成特色新兴产业集群--国家主席

中国国家主席习近平称，深入推进东北老工业基地振兴，抓住创新驱动发展和产业优化升级，努力形成特色新兴产业集群，形成具有持续竞争力和支撑力的产业体系，并要坚决破除体制性障碍，全面提高对外开放水平。

--中国数据：春节因素带动CPI反弹，通缩压力不减政策放松仍可期

中国2月CPI同比涨幅自逾五年低位回升。分析人士多认为，这主要归因于春节因素的影响，并不意味着通胀下行的风险得到明显缓解。同时，在国际大宗商品价格有所上升之际，PPI跌幅的继续扩大，亦反映国内需求仍较低迷。就通胀数据来看，货币政策仍有宽松的必要和空间。

--中国经济：密切关注CPI涨幅，在可见的未来料仍为正数--央行副行长

据中国证券网报导，中国央行副行长易纲周二表示，中国的CPI涨幅在可见的未来还是正数，相关部门也在密切关注。

--《焦点》中国赤字计划规模大增，挤压地方政府融资

中国财政预算赤字计划的规模达到全球金融危机以来最大，可能促进债券市场的发展，但资金竞争更加激烈，可能让一些大型地方政府融资平台公司倒闭。

--中国经济：养老保险平衡压力大，今年形成延迟退休等方案--人社部长

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力，而渐进式延迟退休方案，养老保险基金投资运营，职工养老保险的全国统筹，均会在今年有实质进展。

--中国经济：解决融资难需扶植民营资本办金融，进行金融体制改革--专家

中国东方资产管理公司原总裁梅兴保周一表示，有效解决融资难问题需要引导扶植民营资本办金融，拓宽民间资本进入金融行业的渠道。

--中美关系：美国对中国汇率政策仍不满意，希望中国加快汇改

美国周一敦促中国加快进行汇改，允许市场决定人民币汇率。“过去几年取得了进展，但必须扩展和巩固这方面的努力，”美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在一次讲话中称。

【金融】

--中国金融：将于年内推出人民币跨境支付系统--外管局局长

中国外汇管理局局长易纲周二向路透证实，中国将于年内推出人民币跨境支付系统（CIPS）,“我们预计是今年可以推出来，准备年内要推出。”但他并未回应具体的推出时间。

--中国金融：防止不良压力影响银行转型，工行已有应对措施--工行副行长

中国市值最大银行--中国工商银行副行长张红力周二表示，经济新常态下银行不良贷款压力加大，要防止不良问题影响银行转型，工行目前已有措施执行。

--中港个股：招商银行发行备案制下首单个人住房抵押贷款支持证券

中国股份制银行--招商银行日前在银行间债券市场推出招元第一期个人住房抵押贷款支持证券（RMBS）。该RMBS为备案制后发行的首单RMBS。招行亦成为中国资产证券化试点以来继建设银行和邮储银行后第三家发行RMBS的银行。

--投行观点：中国券商牌照向银行开放将从投行业务开始--中金

对于中国证监会近日表态研究银行申请券商牌照，中国大型投行--中金公司发布报告指出，券商牌照向银行开放将从投行业务开始，2015年放开经纪业务牌照的概率很小；而交通银行和兴业银行最有可能先行进入证券行业。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购延续少量平价操作，IPO密集期继续驰援资金面

中国央行公开市场周二继续少量平价操作，基本符合市场预期。交易人士表示，新股集中申购期流动性面临一定挑战，虽然随着节后现金回流等资金供给有改善迹象，但资金价格仍居高不下，央行延续投放表明并不会对市场袖手旁观，但规模有限谨慎心态仍存。

--中国债市：将建与股市相对独立的债市发展体系，推动分层--上交所理事长

中国上海证券交易所理事长桂敏杰日前表示，目前债券市场是上交所市场的短板，下一步要根据市场规律，建立独立的债券市场管理体系，建设与股票市场相对独立的债券市场发展体系，推动债券市场分层。

--《中国新债预测》五年续发国债收益率均值3.35%，定位接近二级

中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债。路透调查显示，降息至今现券整体表现疲弱，但因明日新债招标规模不大，且年初配置盘仍有一定需求，收益率预计与二级水平相去不远，预测均值落在3.35%。

--新债招标：中国国开行三及五年债收益率高于预期，一年债则略低

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6477%，略低于此前3.66%的预测均值。同时公布结果的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为3.7951%和3.8593%，此前预测均值为3.74%和3.83%。上述三期债的投标倍数依次是3.30倍、3.27倍和3.30倍。

--中国货币市场：IPO申购首日资金平稳应对，逆回购量价持稳影响有限

中国银行间市场周二早盘主要回购利率继续小降，新一轮IPO申购正式开启，加之有逆回购到期，场内资金需求不减，但由于机构供给仍充裕，整体流动性稳中偏松；而早间公开市场继续维持小量平价的逆回购操作，对流动性影响较小。

--中国债市动态：现券收益率和IRS先升后降，CPI高于预期新债发行偏弱

周二稍早公布的中国2月CPI反弹，一度推动银行间市场现券收益率和利率互换(IRS)上行，不过因PPI未脱泥淖，以及国债期货由跌转升吸引现券买盘介入，收益率有所回落，最新水平与上日收盘接近。

【外汇】

--中国金融：首批外债管理试点落子前海，允许中资企业借入外债并结汇

中资企业境外融资政策再度松动，国家外管局日前批复深圳前海外债宏观审慎管理试点，注册在前海的非金融企业借用外债可实行比例自律管理，且外汇管理部门首次允许中资企业借入外债并结汇。

--中国汇市：美元强势难碍人民币早盘小幅走升

中国人民币兑美元即期早盘跟中间价相背而行，小幅走升，而中间价则连续四日下跌。交易员称，尽管美元强势，然早盘有几家国有大行在银行间市场上持续结汇促人民币小幅走稳。

--离岸人民币：1月渣打人民币环球指数环比升2.3%，创八个月最大涨幅--渣打

渣打银行最新公布数据显示，1月渣打人民币环球指数升至2,137点水平，较上月增长2.3%，为八个月来最大升幅。跨境人民币付款是指数上升主要动力，外汇交易紧随其后。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，银行股获利回吐牵累大盘

中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，昨日因政策面朦胧利好预期大涨的银行股，今日因获利回吐压力而整体走弱，尽管以创业板为代表的中小市值股票再度走强，但沪市大盘仍出现回调。

--中国房地产：楼市进入平缓发展新常态，更应鼓励自住需求--专家

中国上海社会科学院部门经济研究所教授张泓铭周一表示，未来一段时期内，中国房地产市场将呈现平缓发展的新常态。在此之下，更要鼓励住房自住需求，建议给予贷款成数和利率的优惠，减免各种税费等。

--中港证券：中国证监会研究降低香港券商购买A股的保证金比例--报载

现时香港券商代客购买A股须缴付20%的保证金，全国政协委员兼立法会议员张华峰引述中国证监会主席肖钢称，中国证监会将研究降低保证金的比例，以减轻券商的财政压力。

--汽车产业：中国2月汽车销量同比下降0.2%至159万辆

中国汽车工业协会(CAAM)周二表示，中国2月汽车销量总计159万辆，较上年同期下降0.2%。

--中国个股：宝钢股份4月热轧和冷轧钢材售价较上月分别下调100元/吨

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份周二宣布，其主要产品--热轧和普冷产品4月售价在3月份价格基础上分别下调100元人民币/吨。

--台股业绩：台积电2月合并营收626.5亿台币，年增率33.8%