中国债市动态：现券收益率和IRS先升后降，CPI高于预期新债发行偏弱

路透上海3月10日 - 周二稍早公布的中国2月CPI反弹，一度推动银行间市场现券收益率和利率互换(IRS)上行，不过因PPI未脱泥淖，以及国债期货由跌转升吸引现券买盘介入，收益率有所回落，最新水平与上日收盘接近。

新债发行方面，国开行上午招标的五期债中，除一年期收益率稍低预期外，其他四期收益率均高于预测均值。 交易员称，随着长债收益率的上行，开始有配置户缓慢择机加仓，惟交易户态度仍比较谨慎。

中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。同时，在国际大宗商品价格有所上升之际，PPI(工业生产者出厂价格指数)跌幅的继续扩大，亦反映国内需求仍较低迷。就通胀数据来看，货币政策仍有宽松的必要和空间。

华中一银行交易员表示，2月CPI高于预期，部分长债收益率一度涨约4-5个基点(bp)。“但PPI还是很差，加上国债期货(涨)回来了，有一波taken(买盘)。”

她并认为，节后资金价格维持高位，而央行公开市场逆回购规模亦有限。若无其他利好，现券收益率下行空间有限，交易户操作仍十分谨慎。

央行公开市场今日进行了350亿元人民币的七天期逆回购，中标利率持平于3.75%。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新成交 在3.8450%，上日尾盘为3.8400%。