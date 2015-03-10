中国债市动态：现券收益率和IRS先升后降，CPI高于预期新债发行偏弱

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透上海3月10日 - 周二稍早公布的中国2月CPI反弹，一度推动银行间市场现券收益率和利率互换(IRS)上行，不过因PPI未脱泥淖，以及国债期货由跌转升吸引现券买盘介入，收益率有所回落，最新水平与上日收盘接近。
新债发行方面，国开行上午招标的五期债中，除一年期收益率稍低预期外，其他四期收益率均高于预测均值。 交易员称，随着长债收益率的上行，开始有配置户缓慢择机加仓，惟交易户态度仍比较谨慎。
中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升。同时，在国际大宗商品价格有所上升之际，PPI(工业生产者出厂价格指数)跌幅的继续扩大，亦反映国内需求仍较低迷。就通胀数据来看，货币政策仍有宽松的必要和空间。
华中一银行交易员表示，2月CPI高于预期，部分长债收益率一度涨约4-5个基点(bp)。“但PPI还是很差，加上国债期货(涨)回来了，有一波taken(买盘)。”
她并认为，节后资金价格维持高位，而央行公开市场逆回购规模亦有限。若无其他利好，现券收益率下行空间有限，交易户操作仍十分谨慎。
央行公开市场今日进行了350亿元人民币的七天期逆回购，中标利率持平于3.75%。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新成交 在3.8450%，上日尾盘为3.8400%。
五年国债期货主力合约TF1506 成交活跃，早盘收报98.440元，较上日结算价上涨0.196元，或0.20%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。