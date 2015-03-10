长江期货：中国期指持仓逼近历史高位，多方盘中发力大幅拉升

周一，前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单177125手、卖单203106手。主力净空持仓量25981手，较前一交易日下降2101手。从四个合约观察，净空持仓量的下降，主要由于多方的发力。除下月合约IF1504多空双方难分高下，增持力度在伯仲之间，其余三个合约多方均胜一筹。主力合约IF1503市场持仓量下降1163手，前20空方席位合计减持卖单3266手，前20多方席位买单不降反增，较前一交易日增加1759手。在IF1506上，前20多方席位合计增持买单4205手，超过前20空方席位合计增持卖单2809手。在IF1509上，前20多方席位合计增仓，前20空方席位合计减仓。(完)