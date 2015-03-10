长江期货：中国期指持仓逼近历史高位，多方盘中发力大幅拉升

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
以下内容节选自3月10日的《期货日报》：
昨日，股指期货四个合约持仓量增加5486手至247989手，升至近12个交易日最高，逼近历史高位。股指期货持仓量增加，价格大幅反弹，反映多方在发力推升期指。伴随着盘中价格一路上行，临近收盘，股指期货持仓量才出现回落。
周一，前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单177125手、卖单203106手。主力净空持仓量25981手，较前一交易日下降2101手。从四个合约观察，净空持仓量的下降，主要由于多方的发力。除下月合约IF1504多空双方难分高下，增持力度在伯仲之间，其余三个合约多方均胜一筹。主力合约IF1503市场持仓量下降1163手，前20空方席位合计减持卖单3266手，前20多方席位买单不降反增，较前一交易日增加1759手。在IF1506上，前20多方席位合计增持买单4205手，超过前20空方席位合计增持卖单2809手。在IF1509上，前20多方席位合计增仓，前20空方席位合计减仓。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周