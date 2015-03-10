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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 09:01 BJT

长江期货：中国期指持仓逼近历史高位，多方盘中发力大幅拉升

以下内容节选自3月10日的《期货日报》：

昨日，股指期货四个合约持仓量增加5486手至247989手，升至近12个交易日最高，逼近历史高位。股指期货持仓量增加，价格大幅反弹，反映多方在发力推升期指。伴随着盘中价格一路上行，临近收盘，股指期货持仓量才出现回落。

　　周一，前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单177125手、卖单203106手。主力净空持仓量25981手，较前一交易日下降2101手。从四个合约观察，净空持仓量的下降，主要由于多方的发力。除下月合约IF1504多空双方难分高下，增持力度在伯仲之间，其余三个合约多方均胜一筹。主力合约IF1503市场持仓量下降1163手，前20空方席位合计减持卖单3266手，前20多方席位买单不降反增，较前一交易日增加1759手。在IF1506上，前20多方席位合计增持买单4205手，超过前20空方席位合计增持卖单2809手。在IF1509上，前20多方席位合计增仓，前20空方席位合计减仓。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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