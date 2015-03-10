中国证券：上证所50ETF期权上市首月投资者超五千，交投渐趋活跃

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透上海3月10日 - 上海证券交易所最新数据显示，截止上周五（6日），上证所50ETF期权的投资者帐户总数已达5,317户，周一参与期权交易的帐户数达1,943个，两者都较一个月前期权上线首日的542个帐户有明显提升。
从交易量看，截止周一，上证50ETF期权上市交易合约总额为64个，一个月累计总成交量为40.79万张，其中认购期权19.49万张，认沽期权21.3万张，日均成交2.55万张。周一大盘的大幅震荡，令昨日该期权成交上升至上市以来的最高纪录61,254张。
一个月来，50ETF期权的日均权利金成交额0.235亿元人民币，日均成交名义价值6.01亿元。
上海证交所理事长桂敏杰近日表示，股票期权顺利起步后，接下来要让它平稳运行、稳妥发展，继续扎实培育市场各主体，积极完善担保品、组合保证金、借贷合约产品等相关配套产品和运行机制，努力打造一个与经济金融发展程度相匹配、与风险管理需求相适应、具有较强竞争力的衍生品市场。
为保证50ETF股票期权上市初期的平稳运行，上证所设置了较高的投资者门槛和严格的风控措施。上证所总经理黄红元在上市首日曾指出，不预期期权试点初期交投活跃，也不预期期权功能会立即展示，而是立足长远，确保顺利起步、平稳运行。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周