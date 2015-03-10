《中国报摘》--其他报纸重要消息3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
**上海证券报**
--3月9日为国内首只期权产品——上证50ETF期权上市满月之日。截至收盘，上证50ETF期权共成交6.13万张，较前一交易日增长125.66%，刷新上市以来的最高水平；市场人士普遍认为，期权上线一月以来，市场运行整体平稳，但流动性仍待进一步提升和完善。
--中国证监会副主席庄心一表示，证券期货业牌照放松、放开、放活是发展趋势，但是并不会一步到位。
**证券时报**
--中国证监会主席肖钢表示，中央全面深化改革的各项举措稳定了市场预期，是股市上涨的主要动力，投资者信心明显增强，反映了投资者对改革开放红利释放的预期。改革红利将是推动资本市场进一步健康发展的最强大动力。
**第一财经日报**
--全国人大财经委员会委员、全国社保基金理事会副会长于革胜透露，养老金市场化投资运营方案相关部门已经拿出初步方案，正在征求意见，今年有望出台。
--记者从易方达基金获悉，该公司即将成立投资银行部，定位于一级市场和一级半市场的另类投资业务，涉足国企混合所有制改革, 开先河或引领公募趋势。
**每日经济新闻**
--西安或将成为西北第一个获批国家自主创新示范区的城市。西安高新区发展改革商务局局长杨华表示，方案已上报正待批，有可能上半年获批。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周