《中国报摘》--其他报纸重要消息3月10日

**上海证券报**

--3月9日为国内首只期权产品——上证50ETF期权上市满月之日。截至收盘，上证50ETF期权共成交6.13万张，较前一交易日增长125.66%，刷新上市以来的最高水平；市场人士普遍认为，期权上线一月以来，市场运行整体平稳，但流动性仍待进一步提升和完善。

--中国证监会副主席庄心一表示，证券期货业牌照放松、放开、放活是发展趋势，但是并不会一步到位。

**证券时报**

--中国证监会主席肖钢表示，中央全面深化改革的各项举措稳定了市场预期，是股市上涨的主要动力，投资者信心明显增强，反映了投资者对改革开放红利释放的预期。改革红利将是推动资本市场进一步健康发展的最强大动力。

**第一财经日报**

--全国人大财经委员会委员、全国社保基金理事会副会长于革胜透露，养老金市场化投资运营方案相关部门已经拿出初步方案，正在征求意见，今年有望出台。

--记者从易方达基金获悉，该公司即将成立投资银行部，定位于一级市场和一级半市场的另类投资业务，涉足国企混合所有制改革, 开先河或引领公募趋势。

**每日经济新闻**

--西安或将成为西北第一个获批国家自主创新示范区的城市。西安高新区发展改革商务局局长杨华表示，方案已上报正待批，有可能上半年获批。(完)