光大期货：沪铜反弹基本结束，二季度将振荡回升

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
以下内容节选自3月10日的《期货日报》：
春节过后宏观利好频现，2月官方、汇丰PMI数据均明显回升，央行更是迅速宣布降息。宏观利好促使市场情绪回暖，进一步助力铜价反弹。2月铜价反弹和基本面关系不大，短期铜价反弹基本结束，或将再度转为回调。
虽然短期铜价面临调整压力，但是我们并不过分悲观。从中期来看，一季度是上半年铜市基本面最差的时候，随着旺季来临，一方面终端订单环比将明显增长，企业刚性需求将有所体现；另一方面，下游企业基本零库存运营，仍有一定补库需求。因此，随着时间的推进，基本面好转将不利于市场空头。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周