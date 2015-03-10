光大期货：沪铜反弹基本结束，二季度将振荡回升

春节过后宏观利好频现，2月官方、汇丰PMI数据均明显回升，央行更是迅速宣布降息。宏观利好促使市场情绪回暖，进一步助力铜价反弹。2月铜价反弹和基本面关系不大，短期铜价反弹基本结束，或将再度转为回调。

虽然短期铜价面临调整压力，但是我们并不过分悲观。从中期来看，一季度是上半年铜市基本面最差的时候，随着旺季来临，一方面终端订单环比将明显增长，企业刚性需求将有所体现；另一方面，下游企业基本零库存运营，仍有一定补库需求。因此，随着时间的推进，基本面好转将不利于市场空头。(完)