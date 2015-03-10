期货日报：沪钢阶段性底部特征显现，适宜逢低买入

由于近两年旺季预期落空，加之铁矿石价格下行冲击市场信心，近期沪钢期价向下寻找支撑。目前钢铁行业正处于黎明前的黑暗时刻，政策宽松的累积效应和钢市供需面改善将使市场重拾信心，建议投资者逢低买入。

现在钢价无疑处于历史极低位，市场阶段性底部特征显现。首先，今年春节期间，钢材社会库存出现明显上升，但是上升幅度小于往年，而且当前库存也远低于去年同期。其次，钢厂在生产亏损和资金紧张的双重压力下降低高炉开工率，减产保价意愿增强。再次，钢企原料库存处于多年来的低位，除非钢价大幅反弹，否则钢企不会有复产和增产的动力。最后，钢铁企业重组消息陆续爆出，沙钢控制人转让其持有的上市公司大部分股权，其他钢企也有停牌重组消息，钢铁行业洗牌进程加快。(完)