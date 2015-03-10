期货日报：沪钢阶段性底部特征显现，适宜逢低买入

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
以下内容节选自3月10日的《期货日报》：
由于近两年旺季预期落空，加之铁矿石价格下行冲击市场信心，近期沪钢期价向下寻找支撑。目前钢铁行业正处于黎明前的黑暗时刻，政策宽松的累积效应和钢市供需面改善将使市场重拾信心，建议投资者逢低买入。
现在钢价无疑处于历史极低位，市场阶段性底部特征显现。首先，今年春节期间，钢材社会库存出现明显上升，但是上升幅度小于往年，而且当前库存也远低于去年同期。其次，钢厂在生产亏损和资金紧张的双重压力下降低高炉开工率，减产保价意愿增强。再次，钢企原料库存处于多年来的低位，除非钢价大幅反弹，否则钢企不会有复产和增产的动力。最后，钢铁企业重组消息陆续爆出，沙钢控制人转让其持有的上市公司大部分股权，其他钢企也有停牌重组消息，钢铁行业洗牌进程加快。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周