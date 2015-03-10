路透专访：空中客车今年可能再度上调A320客机产量--销售主管

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透凤凰城3月10日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)销售主管John Leahy周一表示，空客 可能承诺在今年底之前提高A320系列客机产量，但最后决策仍需取决于最高管理层以及供应链的稳健程度。
Leahy做出上述表示的前几天，空客已宣布计划在2017年时每月产量将从现在的42架提高至50架，这几乎追上对手波音拟在2018年每月生产52架飞机的生产速度。
“我认为在今年底之前是有可能的，这取决于空客高层以及董事会的想法，”Leahy还补充称，执行长Tom Enders已提及月产量60架以上的可能性。
“需求明显存在；只剩供应链的研究问题、以及确保我们平稳增加产量，”他在路透专访中说。
Leahy在行业会议的空档时表示，空客今年将花最多时间在研议是否以新引擎来升级A380巨型客机，以因应其最大客户阿联酋航空的要求。
他并预言中国在6月巴黎航空展之前可能订购“最多达100架”当前版本的A330宽体客机。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。