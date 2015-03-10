路透专访：空中客车今年可能再度上调A320客机产量--销售主管

路透凤凰城3月10日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)销售主管John Leahy周一表示，空客 可能承诺在今年底之前提高A320系列客机产量，但最后决策仍需取决于最高管理层以及供应链的稳健程度。

Leahy做出上述表示的前几天，空客已宣布计划在2017年时每月产量将从现在的42架提高至50架，这几乎追上对手波音拟在2018年每月生产52架飞机的生产速度。

“我认为在今年底之前是有可能的，这取决于空客高层以及董事会的想法，”Leahy还补充称，执行长Tom Enders已提及月产量60架以上的可能性。

“需求明显存在；只剩供应链的研究问题、以及确保我们平稳增加产量，”他在路透专访中说。

Leahy在行业会议的空档时表示，空客今年将花最多时间在研议是否以新引擎来升级A380巨型客机，以因应其最大客户阿联酋航空的要求。