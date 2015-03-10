国泰君安期货：大商所鸡蛋期价短线或测试前期低点

以下内容节选自3月10日的《期货日报》：

春节长假后，鸡蛋期货突破4300元/500千克一线后大幅下跌，昨日报收4115元/500千克。从基本面来看，鸡蛋期货主力1505合约易跌难涨，短期或再次考验前期低点4050元/500千克一线的支撑效果。

虽然目前全国蛋鸡存栏量与往年相比偏少，但受前期蛋鸡养殖利润较高影响，养殖户淘汰老鸡后，补栏积极性比较高，全国的育雏鸡、青年鸡、后备鸡存栏量均持续增加。根据芝华数据，2015年1月全国育雏鸡补栏量较2014年12月大幅增加10.76%，全国青年鸡存栏量较2014年12月增加5.07%，全国后备鸡存栏量较2014年12月增加6.06%。随着后备鸡逐步开产，鸡蛋供应将逐步增加。(完)

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