国泰君安期货：大商所鸡蛋期价短线或测试前期低点

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
以下内容节选自3月10日的《期货日报》：
春节长假后，鸡蛋期货突破4300元/500千克一线后大幅下跌，昨日报收4115元/500千克。从基本面来看，鸡蛋期货主力1505合约易跌难涨，短期或再次考验前期低点4050元/500千克一线的支撑效果。
虽然目前全国蛋鸡存栏量与往年相比偏少，但受前期蛋鸡养殖利润较高影响，养殖户淘汰老鸡后，补栏积极性比较高，全国的育雏鸡、青年鸡、后备鸡存栏量均持续增加。根据芝华数据，2015年1月全国育雏鸡补栏量较2014年12月大幅增加10.76%，全国青年鸡存栏量较2014年12月增加5.07%，全国后备鸡存栏量较2014年12月增加6.06%。随着后备鸡逐步开产，鸡蛋供应将逐步增加。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。