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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 09:37 BJT

芝加哥期市：玉米期货小跌，交易员在美农业部报告公布前减仓

5月玉米期货 下跌0.2%，报每蒲式耳3.88美元，上日收涨0.7%。
    
    分析师预测美国农业部(USDA)可能将2014-15年美国大豆结转库存，
从2月预估的3.85亿吨下修。路透调查的分析师平均预估为3.76亿吨。
    
    市场对于巴西的卡车司机罢工依然忧心，罢工可能导致巴西出口放缓
。巴西为全球最大大豆出口国之一。
    
    巴西降雨以及阿根廷部分大豆产区的洪灾令市场担忧。在巴西，雨势
已经令第二茬玉米种植速度放缓。
        
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           489.50    -0.50  -0.10%    +1.45%     508
.95   43
    CBOT玉米           388.00    -0.75  -0.19%    +0.52%     390
.30   52
    CBOT大豆           993.50     0.25  +0.03%    +0.86%     992
.10   45
    CBOT稻米           $10.56    $0.03  +0.24%    +0.81%     $10
.76   39
    美国原油           $50.05    $0.05  +0.10%    +0.89%     $49
.98   51
    汇率
    欧元/美元          $1.083  -$0.002  -0.17%    -0.10%
    美元/澳元           0.767   -0.003  -0.42%    -0.54%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/陈宗琦；审校 张若琪/于春红)
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