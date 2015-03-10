芝加哥期市：玉米期货小跌，交易员在美农业部报告公布前减仓

5月玉米期货 下跌0.2%，报每蒲式耳3.88美元，上日收涨0.7%。 分析师预测美国农业部(USDA)可能将2014-15年美国大豆结转库存， 从2月预估的3.85亿吨下修。路透调查的分析师平均预估为3.76亿吨。 市场对于巴西的卡车司机罢工依然忧心，罢工可能导致巴西出口放缓 。巴西为全球最大大豆出口国之一。 巴西降雨以及阿根廷部分大豆产区的洪灾令市场担忧。在巴西，雨势 已经令第二茬玉米种植速度放缓。 --------------------------------0053GMT--------------------- -- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 489.50 -0.50 -0.10% +1.45% 508 .95 43 CBOT玉米 388.00 -0.75 -0.19% +0.52% 390 .30 52 CBOT大豆 993.50 0.25 +0.03% +0.86% 992 .10 45 CBOT稻米 $10.56 $0.03 +0.24% +0.81% $10 .76 39 美国原油 $50.05 $0.05 +0.10% +0.89% $49 .98 51 汇率 欧元/美元 $1.083 -$0.002 -0.17% -0.10% 美元/澳元 0.767 -0.003 -0.42% -0.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 张若琪/于春红)