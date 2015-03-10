更新版 1-中国公开市场：逆回购延续少量平价操作，IPO密集期继续驰援资金面

* 央行逆回购延续少量平价操作

* 350亿元规模正好对冲当日到期量，基本符合市场预期

* 新股密集期本周四可能继续少量投放操作 (新增市场评论及更多细节)

路透上海3月10日 - 中国央行公开市场周二继续少量平价操作，基本符合市场预期。交易人士表示，新股集中申购期流动性面临一定挑战，虽然随着节后现金回流等资金供给有改善迹象，但资金价格仍居高不下，央行延续投放表明并不会对市场袖手旁观，但规模有限谨慎心态仍存。

他们并认为，资金面近期有逐步改善迹象，料公开市场保持相对温和操作概率较大，周四亦可能延续少量投放操作节奏。

央行公告显示，公开市场今日进行了350亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于3.75%。

“就是IPO了，投放一点呗，预期之内，”上海一银行交易员表示，投放规模有限表明央行并不打算通过公开市场操作做大规模的常规投放，央行可能更多的想让市场自己去调节，毕竟市场还好，整体不算缺钱。

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华南一券商分析师表示，前两周央行在资金利率较高的情况下，逆回购仍然缩量操作，导致较大幅度净回笼，可能还是希望把公开市场操作的规模控制在一个相对温和的范围内，今日操作正好对冲到期量，所以并没有明确的引导市场的意思。

“未来我们倾向于认为更多是随行就势，毕竟现在(资金)利率并不低，等市场利率回落一些以后可能才会调降(逆回购利率)，”她称。

上周央行共进行两次逆回购操作，期限均为七天，当周净回笼1,450亿元，为连续两周净回笼。与去年春节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。

据路透统计，本周公开市场有1,130亿元逆回购到期回笼资金，其中今日到期350亿元，周四到期780亿元。而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 350

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,130

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