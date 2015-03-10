《香港报摘》--其他报纸重要消息3月10日

*明报：

--香港主要航运公司东方海外 去年纯利大增4.75倍至2.7亿美元，公司署理财务总裁董立新称，随着低油价影响逐渐浮现，预计今年盈利进一步上升。

--融创中国 首席并购及重组官武捷思表示，佳兆业 重组及收购的时间很紧凑，若超过2个月时间债权人便要拍卖资产，融创亦会退出收购。

*星岛日报：

--香港人民币存款战不断升温，渣打银行 将6个月人民币存息调高至4.2厘，成为首家定期存息突破4厘的发钞银行。

--中国内衣品牌都市丽人 因店舖数目增加拉动销售增长，去年纯利按年升54.3%至4.25亿元人民币；另一家男服品牌利郎 去年关店逾300家，惟纯利仍升7.5%至5.55亿元。

*苹果日报：

--中国减息后与香港人民币存款息差扩大，有银行透露在过去半年北上开户客人及存款量萎缩，港人将钱搬返香港。

--澳门赌场生意环境转差，但继澳博 后，金沙中国 亦宣布加薪，庄荷主任及庄荷可划一调升人工5%。

*东方日报：

--思捷环球 业绩令市场失望，加上欧元及零售业前景不乐观，国际对冲基金Tiger Global Management持货近一年半后，终于在本月二日大手在场内及场外减持套现1.8亿港元，证券界估计最多蚀8,200万港元。

--中国民生投资的房地产分支--中民嘉业以每股0.2港元认购东南国际 65亿股新股，占经扩大后股本63.67%，配股价较停牌前收市价折让42.85%，涉资12.96亿港元。

*文汇报：

--全国人大代表、澳门中联办主任李刚在北京表示，与高速发展时期相比，澳门博彩业现已进入中速发展期，博彩业应该配套适度多元的项目。

--理文造纸 首席执行官李文斌表示，去年净利按年跌2.25%，是由于主要产品箱板纸的贡献有所减少，预计今年整体纸价走势平稳，出现大起大落的机会不大。

*大公报：

--中国移动 董事长奚国华在两会期间表示，公司已向工信部提出申请FDD牌照，以便与TD-LTE进行融合组网，一旦TD频谱用尽后，还可利用FDD频谱。（完）

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