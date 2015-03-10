华安期货：继续做空沪胶的理由不充分

受市场对烟胶片和标胶价差回归的预测，以及沪胶1503合约到期，交储支撑缺失，沪胶1505合约快速回落。在沪胶1505合约失去炒作价值之后，沪胶率先转战到主力1509合约。沪胶前期虚高的价格得以修复，远月合约不合理价差也迅速回归到合理水平，但可交割标的价格与复合胶之间的价差仍较大，沪胶期价依旧承压。考虑到绝对价格和成本因素，沪胶期价在经历快速回调后，继续大幅做空的理由并不充分，更多表现为盘中被短线资金主导，中期振荡筑底。