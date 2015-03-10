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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 09:29 BJT

华安期货：继续做空沪胶的理由不充分

以下内容节选自3月10日的《期货日报》：

受市场对烟胶片和标胶价差回归的预测，以及沪胶1503合约到期，交储支撑缺失，沪胶1505合约快速回落。在沪胶1505合约失去炒作价值之后，沪胶率先转战到主力1509合约。沪胶前期虚高的价格得以修复，远月合约不合理价差也迅速回归到合理水平，但可交割标的价格与复合胶之间的价差仍较大，沪胶期价依旧承压。考虑到绝对价格和成本因素，沪胶期价在经历快速回调后，继续大幅做空的理由并不充分，更多表现为盘中被短线资金主导，中期振荡筑底。

目前沪胶主力1509合约处于割胶小高峰，并且暂无收储等因素支撑，短线存在回调风险，但受去年天胶价格下跌影响，今年天胶已经出现减产趋势。因此，沪胶1509合约后期资金大幅做空的理由并不充分，建议1509合约在12550元/吨下方空头谨慎参与，但多头入场仍需等待市场企稳。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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