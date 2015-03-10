华安期货：继续做空沪胶的理由不充分

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
以下内容节选自3月10日的《期货日报》：
受市场对烟胶片和标胶价差回归的预测，以及沪胶1503合约到期，交储支撑缺失，沪胶1505合约快速回落。在沪胶1505合约失去炒作价值之后，沪胶率先转战到主力1509合约。沪胶前期虚高的价格得以修复，远月合约不合理价差也迅速回归到合理水平，但可交割标的价格与复合胶之间的价差仍较大，沪胶期价依旧承压。考虑到绝对价格和成本因素，沪胶期价在经历快速回调后，继续大幅做空的理由并不充分，更多表现为盘中被短线资金主导，中期振荡筑底。
目前沪胶主力1509合约处于割胶小高峰，并且暂无收储等因素支撑，短线存在回调风险，但受去年天胶价格下跌影响，今年天胶已经出现减产趋势。因此，沪胶1509合约后期资金大幅做空的理由并不充分，建议1509合约在12550元/吨下方空头谨慎参与，但多头入场仍需等待市场企稳。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周