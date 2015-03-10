南证期货：大商所大豆期价存在一定的上涨动能

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
以下内容节选自3月10日的《期货日报》：
随着南美大豆收割逐渐展开，2014/2015年度全球大豆丰产预期转为现实，相应大豆价格亦探至较低位置。笔者认为，中短期来看，在大豆现货得到充分消化以前，市场缺乏明显的趋势性上涨行情，维持区间振荡，但从长期看，考虑到价格处于较低位置和豆类较强的周期性特征，建议把握好每一轮下跌机会，做好长期布局。
今年1月中国大豆进口量为688万吨，较去年同期599.1万吨有明显增长；2月大豆到港量预计在450万吨左右。虽然港口大豆库存由1月底的480万吨，增加至2月底的560万吨左右，但由于油厂开机率上升，终端提货积极，油厂大豆库存不增反降。天下粮仓统计数据显示，春节前全国主要油厂大豆库存为280万吨，相比2014年12月底的320万吨有明显下降。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周