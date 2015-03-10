南证期货：大商所大豆期价存在一定的上涨动能

以下内容节选自3月10日的《期货日报》：

随着南美大豆收割逐渐展开，2014/2015年度全球大豆丰产预期转为现实，相应大豆价格亦探至较低位置。笔者认为，中短期来看，在大豆现货得到充分消化以前，市场缺乏明显的趋势性上涨行情，维持区间振荡，但从长期看，考虑到价格处于较低位置和豆类较强的周期性特征，建议把握好每一轮下跌机会，做好长期布局。

今年1月中国大豆进口量为688万吨，较去年同期599.1万吨有明显增长；2月大豆到港量预计在450万吨左右。虽然港口大豆库存由1月底的480万吨，增加至2月底的560万吨左右，但由于油厂开机率上升，终端提货积极，油厂大豆库存不增反降。天下粮仓统计数据显示，春节前全国主要油厂大豆库存为280万吨，相比2014年12月底的320万吨有明显下降。(完)

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