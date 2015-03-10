路透基点：K Wah Financial Services签署33亿港元子弹式贷款--TRLPC

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，K Wah Fin ancial Services已经签署33亿港元(4.25亿美元)子弹式双档贷款，为201 2年8月签订的28亿港元三年期贷款进行再融资。 11家银行参贷。牵头行兼簿记行中，中国银行(香港)、星展银行、恒 生银行、汇丰银行和永亨银行，各承贷4.45亿港元。三井住友银行和中国 建设银行(亚洲)分别承贷3.57亿港元和3.18亿港元。 交通银行香港分行、工银亚洲、瑞穗银行和上海浦东发展银行香港分 行为主办行，各承贷1亿港元。 消息人士称，该公司最初寻求30亿港元贷款，但获超额认贷后贷款规 模提高。 这笔贷款由K Wah International Holdings担保，平均分为四年期和 五年期两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码152个基点和 168个基点。 银行受邀参贷1亿港元，四年期和五年期贷款可分别获得52个基点和6 0个基点的前端费。 2012年的贷款最高综合收益为260个基点，利率为较Hibor加码220个 基点。中国银行(香港)、恒生银行和汇丰控股为牵头行兼簿记行，上海商 业银行、中国农业银行、东亚银行、大新银行、大丰银行、永亨银行和永 隆银行为牵头行。 2014年9月，嘉华国际集团有限公司获得38.5亿港元的4.5年期银团贷 款，以支持支持购买香港启德的一个地块。中国建设银行(亚洲)、星展银 行、汇丰控股、三井住友银行和大华银行等额参贷。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。