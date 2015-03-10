路透基点：K Wah Financial Services签署33亿港元子弹式贷款--TRLPC

路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，K Wah Fin ancial Services已经签署33亿港元(4.25亿美元)子弹式双档贷款，为201 2年8月签订的28亿港元三年期贷款进行再融资。 11家银行参贷。牵头行兼簿记行中，中国银行(香港)、星展银行、恒 生银行、汇丰银行和永亨银行，各承贷4.45亿港元。三井住友银行和中国 建设银行(亚洲)分别承贷3.57亿港元和3.18亿港元。 交通银行香港分行、工银亚洲、瑞穗银行和上海浦东发展银行香港分 行为主办行，各承贷1亿港元。 消息人士称，该公司最初寻求30亿港元贷款，但获超额认贷后贷款规 模提高。 这笔贷款由K Wah International Holdings担保，平均分为四年期和 五年期两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码152个基点和 168个基点。 银行受邀参贷1亿港元，四年期和五年期贷款可分别获得52个基点和6 0个基点的前端费。 2012年的贷款最高综合收益为260个基点，利率为较Hibor加码220个 基点。中国银行(香港)、恒生银行和汇丰控股为牵头行兼簿记行，上海商 业银行、中国农业银行、东亚银行、大新银行、大丰银行、永亨银行和永 隆银行为牵头行。 2014年9月，嘉华国际集团有限公司获得38.5亿港元的4.5年期银团贷 款，以支持支持购买香港启德的一个地块。中国建设银行(亚洲)、星展银 行、汇丰控股、三井住友银行和大华银行等额参贷。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)