美国经济：民众2月对短期通胀及支出的预期下滑--纽约联储调查

美国人事：参议院投票确认克莱顿为SEC主席，最快周四正式上任
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
路透纽约3月9日 - 美国纽约联邦储备银行公布的一份调查似乎显示人们对美国经济看法有所改变，美国民众2月对通胀、支出及房价看法更加悲观。
纽约联储对消费者预期的调查还显示，2月对就业稳定性及找到新工作的预期明显上升。
尽管整体通胀指标低于美联储目标，但对未来一年的通胀预期中值连续第三个月下降，挫至2013年中期开始该调查以来的最低位2.8%。对未来三年的预期则持平。
尤其受对美国西部的悲观看法影响，房价变化预期中值从前月的3.4%降至3%，为开始该调查以来的最低水准。
家庭支出预期亦触及开始调查以来的低位，部分归因于年轻人及低收入受访者预期下降。
这一网络调查的样本约为1,200位美国民众。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
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