中国债市：将建与股市相对独立的债市发展体系，推动分层--上交所理事长

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透上海3月10日 - 中国上海证券交易所理事长桂敏杰日前表示，目前债券市场是上交所市场的短板，下一步要根据市场规律，建立独立的债券市场管理体系，建设与股票市场相对独立的债券市场发展体系，推动债券市场分层。
他在“两会”期间答记者问时称，“总的来说，交易所市场份额占比较低，但相对活跃。与成熟市场比，我们的交易所债券市场还存在结构性的问题，另外，我们对金融风险的分散转移功能也没有得到充分发挥。”
目前上交所债券和股票是共用同一交易平台，桂敏杰并未给出未来债市如何建立独立发展体系的更多细节。
中国境内债券市场中，银行间市场和交易所市场是两大主体。因前者参与主体以银行等大型金融机构为主，不论是债券存量，还是交易量，银行间市场均占主导。
桂敏杰指出，在加大产品创新方面，要配合推进市政公司债，建立市政债发行、上市交易、信息披露及后续管理的全链条机制；研究开发交易型产品；研究推进信用衍生产品市场，建立市场化风险防范与化解机制。
尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券(市政债)，以降低利息负担。
互联互通方面，在引入国开行在上交所发行金融债后，上交所下一步将扩大互联互通主体范围，扩大品种范围和提高登记结算后台协作效率等；此外，还将研究并推进可证券化的大类基础资产，做大做强交易所资产证券化规模，盘活存量。(完)
浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周