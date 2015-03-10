金属期市：美元强势打压期铜下跌，技术性反弹走势遭扭转

中国财政预算赤字创全球金融危机以来最大，这可能扶助其债券市场，但进一步发生争抢资金的情况，可能让地方政府融资承压。

智利铜企Antofagasta PLC旗下铜矿Los Pelambres称，该矿周一将立即对智利一法院裁定提起上诉。法院裁定，该矿应拆除一个废物贮存池，称这会给运营和环境带来风险。(完)

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