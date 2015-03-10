港报财经评论：内地基建股，调整近尾声--经济日报3月10日

内地基建股，调整近尾声/ 林瑞芬

港股窄幅上落，24,300有支持，但又受制于25,000，昨收24,521，跌0.6%；国指昨收报11,647，跌0.4%；大市成交额只有672亿港元。上证50ETF期权合约昨日正式上市交易，A股又树里程碑。上周A股未理会降准而持续下调，一方面是受监管部门约束，包括规范融资、伞形基金等去杠杆；二来是面对现实经济开局差的表现，还原基本面。最新数据显示，1月份中国进出口总值2.09万亿人民币，同比下降10.8%，较上年回落18.1%，也远低于此前市场预期。其中，出口下降3.2%，较上年回落10.8%；进口下降19.7%，较上年回落26.7%。据分析，出入口增速双降，主要受内外需增长乏力和国际大宗商品价格走低影响，今年经济开局见压力，基本面未能支持A股攀升。后市是以政策面与基本面的博弈左右，一方面经济弱，先有政策放松刺激措施的推出，并加紧步伐改革冀望能释红利。技术上，上证稳守60天平均线近3,000上，昨收3,095，弹0.62%。

商品、汇市去年至今的大变化，隐伏更多不明朗因素，例如油价大泻，据瑞信研究1999年第四季至2014年第四季度数据启示，油价跌对刺激经济没有必然关系，上游企业受价格拖累无疑最伤；而国内的中、下游企业虽然因为成本下降减低了成本，但产品议价能力低，通常产品价格要相应降低来就市场，故对毛利率的上升又没有必然关系。不过，瑞信研究过去数据显示，油价跌必然对通缩有关连作用。所以国际油价一日在谷底，中国面对的是通缩压力多于通胀压力。通缩对经济的威胁更大于通胀，相信中国也会审慎应对。谷资产价格未尝不是法子，故对股市亦会有限度容忍升势，目前形势，始终是预期只是牛势节奏放慢，中途休息，到2月底至3月或再展升势。

中国内地有传，国家层面的“一带一路”规划已经获批并在小范围下发，即将正式出台。中资基建股大多自去年12月底始进入调整浪，预计调整浪也近尾声。国策面，基建股确是较明朗地受惠。且看外贸形势仍严峻，中国内地有需要以“一带一路”为战略基础，统领基础设施建设来稳住国内经济。

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贸易劲差，大市偏淡/ 余少文

中国内地1月贸易双降，跌幅更远大于预期，或是人民银行上周降准的主要原因，若然过去三个月减息和降准都无效，不排除中国要落重药来刺激经济。A股昨日先跌后升，国企指数曾低见11,546点，最后只跌49点或0.4%，收报11,647点，成交额118亿港元，只有23%主板H股逆市上升；而红筹指数跌12点或0.3%，收报4,536点，成交额65亿港元。

中港股市昨日早段下挫，主要是中国内地1月贸易数据令人担心，因为进口贸易下跌19.9%至1,402亿美元，同期出口则跌3.3%至2,003亿港元，两个数字都差过预期。市场预期相关数据会下滑，以为进出口分别跌3%和升5%，但结果确实有点骇人！因为进口跌幅近20%，是2009年年中以来最大。但去年农历年在1月，相反今年农历年在2月，即今年1月的工作日远多于去年同期，原则上进口数额高于去年同期是合理，即使国际油价和金价下跌，惟人民币贬值，最后进出口双跌的幅度确实过大，或可视中国内地需求不振。由于人民银行去年11月底减息，11月底至12月的新增贷款远多于预期，未知是否相关流动性带来的利好因素仍未浮现。而今年农历年在2月，对比去年同期的工作日较少，相信2月的数据会差于去年同期，即颇大机会又“双降”，但相信央行刚降准，除非2月数据又是惊人下跌，否则不认为央行在3月初会有动作，相反或要待3月数据作季度比较才有新措施。

不过，中国仍有机会提早出手，因为中国11月底开始宽松货币政策后，人民币又显着贬值，经济好似没有起色，反而见到贸易数据不如人意，相信日内公布的通胀和货币供应都可能差于预期，相信2月和3月情况也未许乐观。若然2月和3月数据也没有改善，则中国或要落重药来刺激经济，即颇大机会再放松流动性，至少或默许各省市提振楼市，否则只靠股市难以推动内需和刺激经济向上。其实去年下半年的中国内地贸易数据好转，曾令对航运股复苏有憧憬，但见中国内地贸易数据差，3月有否起色仍要观望，再加上油价反弹，至少令航运股短期受压，故见中海集运 、中海发展 、中国远洋 等先后或将出现10天平均线跌穿50天平均线的利淡讯号。

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