港报社评：煽中学生做暴民，网上黑手须严惩--星岛日报3月10日

警方前日在屯门反内地旅客和水货客的暴力捣乱行动中，当场拘捕三男一女，全部是学生，当中三人更只是中学生。无论学生或其他人士，如果犯了法都要承担后果；对那些透过互联网在背后煽动他们搞事的人，更应严加惩治。

青少年响应号召参与激进行动，古今中外不离一条基本公式，就是号召者以大义凛然的激烈言辞，诉诸群众的正义感和挑动大家的怨恨和怒火，并且把暴力手段「合理化」，煽动满腔热血者罔顾自己和他人的代价，来争取其心目中所谓的「公义」。

与以往不同者，是今天互联网普及，青少年更加容易透过网上社交平台受到激进言论和思想影响，不自觉接受洗脑后，还以为自己在独立思考。

中学生判别是非的心智未发展成熟，容易受到动听的激烈言论鼓动，在行动上又掌握不到分寸，不懂得节制和保护自己，又不清楚自己可能要面对的法律代价，最容易被人利用担任「烂头卒」的角色。这一阵子在不同示威行动中被捕的中学生，警方调查他们可能涉及的罪行，不只是在公众地方行为不检，部分人还可能涉及严重得多的袭警罪。

青少年因一时被狂热蒙蔽理智，做了牺牲品，要承担法律后果，还天真地自以为是英雄。反而在网上煽动的人士和组织，却懂得在行动中保护掩饰自己，避免被警方追捕查处。这些网上「黑手」及激进组织领袖的煽动言论，无论对下一代和对社会都可以做成极大破坏，当局须把他们绳之以法，学校和家庭亦须据理积极反驳把暴力行为合理化的言论。

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