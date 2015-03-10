港报社评：煽中学生做暴民，网上黑手须严惩--星岛日报3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
警方前日在屯门反内地旅客和水货客的暴力捣乱行动中，当场拘捕三男一女，全部是学生，当中三人更只是中学生。无论学生或其他人士，如果犯了法都要承担后果；对那些透过互联网在背后煽动他们搞事的人，更应严加惩治。
青少年响应号召参与激进行动，古今中外不离一条基本公式，就是号召者以大义凛然的激烈言辞，诉诸群众的正义感和挑动大家的怨恨和怒火，并且把暴力手段「合理化」，煽动满腔热血者罔顾自己和他人的代价，来争取其心目中所谓的「公义」。
与以往不同者，是今天互联网普及，青少年更加容易透过网上社交平台受到激进言论和思想影响，不自觉接受洗脑后，还以为自己在独立思考。
中学生判别是非的心智未发展成熟，容易受到动听的激烈言论鼓动，在行动上又掌握不到分寸，不懂得节制和保护自己，又不清楚自己可能要面对的法律代价，最容易被人利用担任「烂头卒」的角色。这一阵子在不同示威行动中被捕的中学生，警方调查他们可能涉及的罪行，不只是在公众地方行为不检，部分人还可能涉及严重得多的袭警罪。
青少年因一时被狂热蒙蔽理智，做了牺牲品，要承担法律后果，还天真地自以为是英雄。反而在网上煽动的人士和组织，却懂得在行动中保护掩饰自己，避免被警方追捕查处。这些网上「黑手」及激进组织领袖的煽动言论，无论对下一代和对社会都可以做成极大破坏，当局须把他们绳之以法，学校和家庭亦须据理积极反驳把暴力行为合理化的言论。
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商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周