港报社评：暴徒攻击内地旅客，必须依法严惩--文汇报3月10日

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
保安局局长黎栋国昨日严厉谴责上周日反水货客行动，指示威者辱骂和拍打路人，行为有如暴徒，完全滥用表达意见的自由，超越法律底线，特区政府予以最严厉谴责。事实上，暴力攻击内地旅客的行为违反香港法律，严重损害香港的对外形象，当局不仅要予以最严厉谴责，更需严厉执法，将暴徒绳之以法，以维护香港的法治和正常的社会秩序。
对反水货客行动暴力化和蔓延趋势，社会各界表示强烈谴责和极大担忧。旅发局主席林建岳表示，周日发生的事令他担心香港多年来建立的形象「一铺清袋」，并且全世界的游客看到这些暴力行动都会担心，事件已不单影响旅客，亦已影响香港人的生活。
无论是「驱蝗」、「光复」，还是「集会」或「游览」，极端分子暴力攻击内地旅客的目的，都是刻意在两地民众之间制造对立和分裂，推行「暴力港独」，危害国家安全和香港繁荣稳定，这些活动已超越法律底线和国家安全的原则红线。因此，警方不应批准此类针对旅客的「集会」和「游行」，而必须依法遏止冲击内地游客的行为，法庭亦要严惩攻击内地旅客的暴徒，以起震慑阻吓作用。
「个人游」政策实施的情况总体是好的，目前出现的问题主要是水货客问题。严格执法是解决水货问题的重点。国家工商总局昨天表示，会继续同国家打击走私办公室及各地方政府合作，积极打击由香港带货往内地的水货客活动，特区政府对此也应密切配合。
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。