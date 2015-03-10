港报社评：暴徒攻击内地旅客，必须依法严惩--文汇报3月10日

保安局局长黎栋国昨日严厉谴责上周日反水货客行动，指示威者辱骂和拍打路人，行为有如暴徒，完全滥用表达意见的自由，超越法律底线，特区政府予以最严厉谴责。事实上，暴力攻击内地旅客的行为违反香港法律，严重损害香港的对外形象，当局不仅要予以最严厉谴责，更需严厉执法，将暴徒绳之以法，以维护香港的法治和正常的社会秩序。

对反水货客行动暴力化和蔓延趋势，社会各界表示强烈谴责和极大担忧。旅发局主席林建岳表示，周日发生的事令他担心香港多年来建立的形象「一铺清袋」，并且全世界的游客看到这些暴力行动都会担心，事件已不单影响旅客，亦已影响香港人的生活。

无论是「驱蝗」、「光复」，还是「集会」或「游览」，极端分子暴力攻击内地旅客的目的，都是刻意在两地民众之间制造对立和分裂，推行「暴力港独」，危害国家安全和香港繁荣稳定，这些活动已超越法律底线和国家安全的原则红线。因此，警方不应批准此类针对旅客的「集会」和「游行」，而必须依法遏止冲击内地游客的行为，法庭亦要严惩攻击内地旅客的暴徒，以起震慑阻吓作用。

「个人游」政策实施的情况总体是好的，目前出现的问题主要是水货客问题。严格执法是解决水货问题的重点。国家工商总局昨天表示，会继续同国家打击走私办公室及各地方政府合作，积极打击由香港带货往内地的水货客活动，特区政府对此也应密切配合。

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