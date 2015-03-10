港报社评：激进人物借题闹事，警方应零容忍制止--明报3月10日

极少数人操控反水货客议题，行为举止愈趋激越，已非意见表达那么简单，而是攻击内地旅客，超越法律尺度和可容忍程度，警方对这些人宜采取零容忍对策，应该果断强力制止，不能再让他们的胡作非为继续激化内地与香港矛盾，毒害两地民众的关系。另外，水货客对一些地区的居民生活，确实带来不便和困扰，这是「一签多行」衍生出来的问题，香港与中央、深圳当局要尽快达成共识，调整一签多行政策，从源头解决问题。

连续几星期的所谓光复行动，极端激进人物好像玩上了瘾，并没有收手迹象，对于他们捣乱秩序，危害公共安全的行为，警方应及时果断制止，不能让一小撮人的激越行径，影响社会公众的利益。

特首梁振英已经向中央提出调整内地旅客来港的建议，港澳办正在牵头与有关部门及地方政府研究落实方案；另外国家工商总局局长张茅表示水货活动给香港民众生活带来不便，也挤压合法企业经营空间，同时扰乱内地市场秩序，实属不正当的竞争行为。看来，内地当局对水货问题、水货客的滋扰认识上较清晰，反而，香港业界显得较犹豫。

现在的一签多行模式必须调整，起码纾缓新界西和新界东两处地区的挤迫情况；另外，关于边境购物城，政府应该积极研议发展，若在边境设置数个购物城，专供内地人士过境购物，分散过度集中的旅客，则届时回复一签无限行也不会有问题。因此，现在的情况是当局应该两手抓，一手是警方从严执法，严打借水货客议题闹事、捣乱秩序的人；另一手是从速研议开拓边境购物城，分流内地旅客，减少本地居民受到的滋扰。

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