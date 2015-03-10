港报社评：心态决定命运，日本应以德国为监--信报3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
德国总理默克尔抵达东京，展开7年来第一趟访问日本之旅，她发表公开讲话对东道主循循善诱，以德国对二次大战反省的经验，提醒日本必须坦率面对侵略历史。默克尔引用已故总统魏茨泽克于1985年二战结束40周年的讲话指出：谁对历史视而不见，谁就等于对现实盲目；谁不愿反思暴行，谁就可能重蹈覆辙。默克尔又说，德国在战后获得法国等等受侵略国家接纳，除了因为正视历史问题，亦因为得到邻国展现宽容。这位德国总理谈及中日关系之时呼吁，两国要避免由于偏见和误解而引发的危机。
正是基于德国义无反顾的竭诚反省，该国才能够与邻国化敌为友，让该国在颓垣败瓦之中再一次自我提升为「正常国家」。日本受制于和平宪法的规定，永远放弃发动战争的权利，不保持陆海空军及其他战争力量，被该国右翼势力视作自贬身价的「不正常国家」，每每寻求正常化而不可得，遑论争取成为联合国安理会常任理事国。
几乎可以断言，假如日本安倍政府连德国总理默克尔的肺腑之言亦置若罔闻，莫说无法改善邻国关系，连正常化之路亦必然荆棘满途，甚至会由于猜忌而造成亚洲以至全球的不稳定因素。
今年是世界反法西斯战争胜利70周年，正是日本反躬自省的好机会，要是继续昧于史实而输掉了良知，在未来国际格局之上将会输得更惨。心态决定命运，日本应该以历史为监，以德国为师。
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商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周