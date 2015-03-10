港报社评：中港海关严执法，可遏水货客--经济日报3月10日

反水货客示威不但继续，更有愈演愈烈之势，前天更出现拍打脚踢怀疑水货客的暴力情况，明显远离和平示威应有举动，是粗暴野蛮行为，既威胁旅客以至一般市民的人身安全，亦损害香港文明社会形象，须予严厉谴责，警方应严正执法，以儆效尤。

除制止反水货客的暴力示威外，港府更需处理的是其反映的民怨，即自由行客量超香港接待能力，尤其水货客肆虐造成的民生困扰。港府虽已表明与中央商讨限制一签多行，惟连日来消息包括深圳市委书记昨表明，还未有正式决定如何完善，限制一签多行或难短期落实。

内地工商部近日表示，将着力吸引境外消费回流内地，缩减境内外消费价差是重点。但价差并非内地人境外购物的唯一原因，更关键是货物的质素与安全，故境外消费仍难大减。

已有调查指出，游走中港的水货客中逾半是香港人，故即使大力收紧一签多行，亦可能只是水货客更多由港人担当，故更有效的是海关严厉打击水货。

在香港这边除极少数货品如奶粉、食米外，走水货并不违法，但港府仍可大举大力打击水货仓，如早前地政总署以一些涉事单位违反地契，启动回收程序；警方可扫荡水货客占用路面分货、弃置杂物等；港铁、巴士公司可严格执行不容乘客携带过大、过重物品等。只要港府有心，并非束手无策。

内地就更具有效手段，因以内地法例，走水货就是走私，是明确的违法行为，海关可依法打击。事实上，在正举行的全国人大政协两会期间，因水货客已成政治敏感话题，深圳海关终从严执法，对走私者扣货、扣证、驱回港境、撬开奶粉罐，以至拘留等，一时大煞走水货之风。只要深圳能持之以恒，水货客自难如过去般肆虐。

中港都必须真正重视水货客造成的冲击，提升并持续地依法打击走水货活动，向中港两地民众展示有心有力遏抑水货行为，才能缓减民怨、降低中港之间的矛盾。

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