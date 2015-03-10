港报社评：中港海关严执法，可遏水货客--经济日报3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
反水货客示威不但继续，更有愈演愈烈之势，前天更出现拍打脚踢怀疑水货客的暴力情况，明显远离和平示威应有举动，是粗暴野蛮行为，既威胁旅客以至一般市民的人身安全，亦损害香港文明社会形象，须予严厉谴责，警方应严正执法，以儆效尤。
除制止反水货客的暴力示威外，港府更需处理的是其反映的民怨，即自由行客量超香港接待能力，尤其水货客肆虐造成的民生困扰。港府虽已表明与中央商讨限制一签多行，惟连日来消息包括深圳市委书记昨表明，还未有正式决定如何完善，限制一签多行或难短期落实。
内地工商部近日表示，将着力吸引境外消费回流内地，缩减境内外消费价差是重点。但价差并非内地人境外购物的唯一原因，更关键是货物的质素与安全，故境外消费仍难大减。
已有调查指出，游走中港的水货客中逾半是香港人，故即使大力收紧一签多行，亦可能只是水货客更多由港人担当，故更有效的是海关严厉打击水货。
在香港这边除极少数货品如奶粉、食米外，走水货并不违法，但港府仍可大举大力打击水货仓，如早前地政总署以一些涉事单位违反地契，启动回收程序；警方可扫荡水货客占用路面分货、弃置杂物等；港铁、巴士公司可严格执行不容乘客携带过大、过重物品等。只要港府有心，并非束手无策。
内地就更具有效手段，因以内地法例，走水货就是走私，是明确的违法行为，海关可依法打击。事实上，在正举行的全国人大政协两会期间，因水货客已成政治敏感话题，深圳海关终从严执法，对走私者扣货、扣证、驱回港境、撬开奶粉罐，以至拘留等，一时大煞走水货之风。只要深圳能持之以恒，水货客自难如过去般肆虐。
中港都必须真正重视水货客造成的冲击，提升并持续地依法打击走水货活动，向中港两地民众展示有心有力遏抑水货行为，才能缓减民怨、降低中港之间的矛盾。
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商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周