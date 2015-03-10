新债招标：中国国开行三及五年债收益率高于预期，一年债则略低

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透上海3月10日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6477%，略低于此前3.66%的预测均值。
同时公布结果的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为3.7951%和3.8593%，此前预测均值为3.74%和3.83%。上述三期债的投标倍数依次是3.30倍、3.27倍和3.30倍。
另外，国开行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间11:10结束招标。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7482%、3.8135%、3.8507%、3.9588%和3.8402%。
今日招标的五期债为国开行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。发行条款明细如下：
2015第1-5期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/7年：50亿元；5年：60亿元；10年：80亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月10日上午9:30-10:30
7/10年：3月10日上午9:30-11:10
招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 3月16日
起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日
分销期 3/11-3/16
上市日 1年：3月18日；3/5/7/10年：3月20日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕；审校 张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。