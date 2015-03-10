新债招标：中国国开行三及五年债收益率高于预期，一年债则略低

路透上海3月10日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6477%，略低于此前3.66%的预测均值。

同时公布结果的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为3.7951%和3.8593%，此前预测均值为3.74%和3.83%。上述三期债的投标倍数依次是3.30倍、3.27倍和3.30倍。

另外，国开行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间11:10结束招标。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7482%、3.8135%、3.8507%、3.9588%和3.8402%。

今日招标的五期债为国开行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。发行条款明细如下：

2015第1-5期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/7年：50亿元；5年：60亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月10日上午9:30-10:30

7/10年：3月10日上午9:30-11:10

招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3月16日

起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日

分销期 3/11-3/16

上市日 1年：3月18日；3/5/7/10年：3月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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