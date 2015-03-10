中港证券：中国证监会研究降低香港券商购买A股的保证金比例--报载

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透香港3月10日 - 现时香港券商代客购买A股须缴付20%的保证金，全国政协委员兼立法会议员张华峰引述中国证监会主席肖钢称，中国证监会将研究降低保证金的比例，以减轻券商的财政压力。
肖钢在两会期间与香港金融服务界代表会面，就沪港通、深港通及两地基金互认等问题作交流。
综合本地多份报章的报导，肖钢在会上称，目前香港券商购买A股须缴付20%的保证金，主要是担心滙率风险，中证监正考虑降低保证金比例，减轻本港券商的财政压力。
沪港通推出接近四个月，活跃程度减退，其中北向投资的沪股通每日平均成交量按月减少，由去年12月的60.46亿元人民币下降至今年2月的44.995亿元。
市场人士寄望，下半年深港通推出的时候，可同步优化沪港通的交易制度，以增加投资者参与兴趣。
肖钢又提及，深港通目前技术性准备工作已经完成，预计在今年下半年内或第三季推出。中国证监会承诺研究把中小企股份纳入深港通及沪港通内，但希望香港方面能够作出同样安排，把香港恒生指数中的中小企业股份纳入相关名单当中。
而基金互认方面，肖钢指出，中国证监会已与香港证监会及发改委开会讨论，并已进入审批程序，很快就可以做到基金互认，但只限于香港注册的基金，不包括海外注册的基金。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。