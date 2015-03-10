台湾债市：指标公债殖利率盘初微扬，量缩静待新债标售结果出炉

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北3月10日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周二盘初微扬，交易员认为，尽管美国指标10年期公债殖利率上日略有拉回，但台债主流券殖利率仍续徘徊高位，量缩静待10年新债标售结果出炉。
交易员表示，由于10年新券104/5午间标售在即，市场观望气氛偏浓，使早盘交投较显清淡，目前104/5殖利率暂在1.65%上方游走，标债前夕料在既有高位附近窄幅波动。至于五年新券104/6则因卖压仍在，致该券殖利率盘初升破1.15%，续创发行前交易高位。
〞今天标债仍有变数，标债前操作谨慎。〞一位证券台债交易员说。
台湾央行周二将代财政部标售10年期公债104/5，目标金额400亿台币，天期为10年期。路透调查显示，由于美国上周五公布非农就业数据增长强劲，带动台债整体气氛随美债持续偏空，且国际债资金排挤效应仍在，预计该期公债得标利率料落在1.65-1.67%间。
美国公债价格周一上涨，因欧洲央行啓动1.1万亿欧元购债计划拉低欧元区借贷利率。指标10年期公债价格 尾盘价格涨12/32，收益率从周五尾盘2.24%下跌至2.1969%。
指标公债今日标债前预估主要交投区间：
•10年公债104/05 ：1.65-1.67%
* 五年公债104/6 ：1.14-1.155%
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债收益率下跌，因欧洲央行开始购债带来压力
--美国利率：达拉斯联储总裁费希尔呼吁结束宽松政策，推进升息进程
--美国财政：国会预算办公室下调OBAMACARE成本以及长期财政赤字预估 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。