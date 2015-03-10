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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 10:08 BJT

台湾债市：指标公债殖利率盘初微扬，量缩静待新债标售结果出炉

路透台北3月10日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周二盘初微扬，交易员认为，尽管美国指标10年期公债殖利率上日略有拉回，但台债主流券殖利率仍续徘徊高位，量缩静待10年新债标售结果出炉。

交易员表示，由于10年新券104/5午间标售在即，市场观望气氛偏浓，使早盘交投较显清淡，目前104/5殖利率暂在1.65%上方游走，标债前夕料在既有高位附近窄幅波动。至于五年新券104/6则因卖压仍在，致该券殖利率盘初升破1.15%，续创发行前交易高位。

〞今天标债仍有变数，标债前操作谨慎。〞一位证券台债交易员说。

台湾央行周二将代财政部标售10年期公债104/5，目标金额400亿台币，天期为10年期。路透调查显示，由于美国上周五公布非农就业数据增长强劲，带动台债整体气氛随美债持续偏空，且国际债资金排挤效应仍在，预计该期公债得标利率料落在1.65-1.67%间。

美国公债价格周一上涨，因欧洲央行啓动1.1万亿欧元购债计划拉低欧元区借贷利率。指标10年期公债价格 尾盘价格涨12/32，收益率从周五尾盘2.24%下跌至2.1969%。

指标公债今日标债前预估主要交投区间：

•10年公债104/05 ：1.65-1.67%

* 五年公债104/6 ：1.14-1.155%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债收益率下跌，因欧洲央行开始购债带来压力

--美国利率：达拉斯联储总裁费希尔呼吁结束宽松政策，推进升息进程

--美国财政：国会预算办公室下调OBAMACARE成本以及长期财政赤字预估 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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