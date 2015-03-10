台湾债市：指标公债殖利率盘初微扬，量缩静待新债标售结果出炉

交易员表示，由于10年新券104/5午间标售在即，市场观望气氛偏浓，使早盘交投较显清淡，目前104/5殖利率暂在1.65%上方游走，标债前夕料在既有高位附近窄幅波动。至于五年新券104/6则因卖压仍在，致该券殖利率盘初升破1.15%，续创发行前交易高位。