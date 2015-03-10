版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 10:29 BJT

重发-《全球市场》美元兑日圆创三个月高位，日股走升

希腊情势持续的不确定性，令疲弱的欧元雪上加霜。希腊财经专家周三将就该国的经济改革计划，与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)官员展开磋商。

欧洲央行(ECB)管理委员会周四将举行电话会议，讨论延长给予希腊银行业紧急流动性援助(ELA)的事宜。

由于美元走强，大宗商品持续陷于困顿。布兰特原油 下跌0.05美元，至每桶58.48美元；美国原油 上涨0.07美元，报每桶50.07美元。

现货金 持于每盎司1,168美元，仅略高于三个月低位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐