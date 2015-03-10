中国经济：养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力--人力社保部长

路透北京3月10日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力。

他在两会（全国人大和政协会议）期间举行记者会上称，要多方面筹措社保基金，除了企业和个人缴费，还要加大财政支持力度，同时做大做强全国社会保障基金。

他并强调，要做好结余的养老保险基金的保值增值。

对于今年的就业压力，尹蔚民称，在经济增速放缓、经济下行压力持续加大、产业结构调整的大背景下，今年的就业形势将更加复杂，也将更为严峻。要完成李克强总理在政府工作报告中提出的“今年城镇新增就业1000万人以上”的目标要付出更为艰巨的努力。