中国经济：养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力--人力社保部长

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透北京3月10日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力。
他在两会（全国人大和政协会议）期间举行记者会上称，要多方面筹措社保基金，除了企业和个人缴费，还要加大财政支持力度，同时做大做强全国社会保障基金。
他并强调，要做好结余的养老保险基金的保值增值。
对于今年的就业压力，尹蔚民称，在经济增速放缓、经济下行压力持续加大、产业结构调整的大背景下，今年的就业形势将更加复杂，也将更为严峻。要完成李克强总理在政府工作报告中提出的“今年城镇新增就业1000万人以上”的目标要付出更为艰巨的努力。
今年城镇新成长劳动力大约有1,500万人左右。其中高校毕业生749万，另外还有中专、技校和初中高中毕业以后不再继续升学的学生，以及需要转移就业的农村富余劳动力。所以，总量压力仍然非常巨大，结构性矛盾更加突出。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。