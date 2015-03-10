新闻稿：中国2月份居民消费价格同比上涨1.4%，环比涨1.2%--国家统计局

2月份，全国居民消费价格总水平环比上涨1.2%。其中，城市上涨1.3%，农村上涨1.0%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨1.3%，服务价格上涨0.9%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 2月份，食品价格同比上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.81个百分点。其中，蛋价上涨11.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；鲜菜价格上涨4.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；鲜果价格上涨4.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；粮食价格上涨2.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；水产品价格上涨2.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点（猪肉价格下降1.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点）。 2月份，非食品价格同比上涨0.9%。其中，衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨2.9%、1.9%、1.8%、1.5%和0.6%；交通和通信、烟酒及用品价格分别下降1.7%和0.6%。 据测算，在2月份1.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素为0，新涨价因素为1.4个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 2月份，食品价格环比上涨2.9%。其中，鲜菜价格上涨13.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.46个百分点；鲜果价格上涨8.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨6.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；猪肉价格上涨0.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.02个百分点。 2月份，非食品价格环比上涨0.3%。娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信价格分别上涨1.0%、0.6%、0.5%和0.5%；衣着、烟酒及用品价格分别下降0.3%和0.2%；居住价格持平。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)