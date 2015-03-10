《焦点》欧洲央行万亿购债计划终于登场，愿景美好但结果难料

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
“不同的公债有不同的卖家，总是会令人摸不着头绪，我想没有人能搞清到底谁愿意出售，”Jefferies的欧洲分析师Marchel Alexandrovich表示。
“大家只能瞎猜...欧洲央行也是同样的情况。他们可能不得不给出高价。”
例如，欧洲央行想购买意大利或西班牙公债的难度，可能高于购买德国与法国公债。
意、西两国公债约有三分之二是由国内投资者持有，其余则由非本国居民所持有，可能包括欧元区的银行或退休基金。
德国与法国公债由非本国居民持有的比率则超过60%。
“如果我们从国内持有比率相当高的意大利与西班牙公债下手，那表示这些公债较德国与法国公债更具韧性，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat表示。
欧洲央行排除收益率低于其负0.2%存款利率之公债的决定，可能更容易说服投资者卖债，但并不能完全消除这项任务的复杂性。
如果欧洲央行发现购买某种特定公债的难度，高于同一国家另一种期限较短的公债，欧洲央行势将一个头两个大。
如果欧洲央行必须购买该款公债以达成目标，它的买盘可能会短暂将较长期公债的收益率推得比较短期公债还低--这样的异常现象，可能被投资人用来进行套利交易。
“市场会因此出现奇怪的混乱情况，”荷兰合作银行汇市策略师Lyn Graham-Taylor表示。
“我认为这是‘姑且看情况如何发展’的状况。他们还能怎么做？毕竟你无法把各种情况都提前计划好。”(完) (编译 李爽/王兴亚/陈宗琦; 审校 李春喜/龚芳)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。