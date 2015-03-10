《焦点》欧洲央行万亿购债计划终于登场，愿景美好但结果难料

“不同的公债有不同的卖家，总是会令人摸不着头绪，我想没有人能搞清到底谁愿意出售，”Jefferies的欧洲分析师Marchel Alexandrovich表示。

“大家只能瞎猜...欧洲央行也是同样的情况。他们可能不得不给出高价。”

例如，欧洲央行想购买意大利或西班牙公债的难度，可能高于购买德国与法国公债。

意、西两国公债约有三分之二是由国内投资者持有，其余则由非本国居民所持有，可能包括欧元区的银行或退休基金。

德国与法国公债由非本国居民持有的比率则超过60%。

“如果我们从国内持有比率相当高的意大利与西班牙公债下手，那表示这些公债较德国与法国公债更具韧性，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat表示。

欧洲央行排除收益率低于其负0.2%存款利率之公债的决定，可能更容易说服投资者卖债，但并不能完全消除这项任务的复杂性。

如果欧洲央行发现购买某种特定公债的难度，高于同一国家另一种期限较短的公债，欧洲央行势将一个头两个大。

如果欧洲央行必须购买该款公债以达成目标，它的买盘可能会短暂将较长期公债的收益率推得比较短期公债还低--这样的异常现象，可能被投资人用来进行套利交易。

“市场会因此出现奇怪的混乱情况，”荷兰合作银行汇市策略师Lyn Graham-Taylor表示。