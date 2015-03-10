新闻稿：中国2月PPI同比下降4.8%，环比跌0.7%--国家统计局

2015年2月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.8%，环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比下降5.9%，环比下降1.0%。1-2月平均，工业生产者出厂价格同比下降4.6%，工业生产者购进价格同比下降5.5%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降6.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.8个百分点。其中，采掘工业价格下降20.1%，原材料工业价格下降9.2%，加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格下降0.1%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格下降0.6%。 据测算，在2月份-4.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-3.0个百分点，新涨价因素约为-1.8个百分点。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比下降12.0%，黑色金属材料类价格下降10.1%，化工原料类价格下降6.3%，有色金属材料及电线类价格下降5.7%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降1.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.7个百分点。其中，采掘工业价格下降4.1%，原材料工业价格下降1.2%，加工工业价格下降0.6%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品、衣着、一般日用品和耐用消费品价格均持平。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降2.5%，有色金属材料及电线类价格下降1.5%，黑色金属材料类价格下降1.1%，化工原料类价格下降1.0%；木材及纸浆类价格持平。（完） (整理 李文科; 审校 张喜良)