新闻稿：中国2月PPI同比下降4.8%，环比跌0.7%--国家统计局

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透北京3月10日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2015年2月份工业生产者出厂价格同比下降4.8%”新闻稿全文：
2015年2月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.8%，环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比下降5.9%，环比下降1.0%。1-2月平均，工业生产者出厂价格同比下降4.6%，工业生产者购进价格同比下降5.5%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降6.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.8个百分点。其中，采掘工业价格下降20.1%，原材料工业价格下降9.2%，加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格下降0.1%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格下降0.6%。 据测算，在2月份-4.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-3.0个百分点，新涨价因素约为-1.8个百分点。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比下降12.0%，黑色金属材料类价格下降10.1%，化工原料类价格下降6.3%，有色金属材料及电线类价格下降5.7%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降1.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.7个百分点。其中，采掘工业价格下降4.1%，原材料工业价格下降1.2%，加工工业价格下降0.6%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品、衣着、一般日用品和耐用消费品价格均持平。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降2.5%，有色金属材料及电线类价格下降1.5%，黑色金属材料类价格下降1.1%，化工原料类价格下降1.0%；木材及纸浆类价格持平。（完） (整理 李文科; 审校 张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。