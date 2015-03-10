《HOME专栏》如何解读中国金属贸易发生的变化

**铜市与锌市的复杂性**

至少中国仍是精炼铜稳定的进口国，实际上，以所有型态的铜而言，都是如此。

铜进口量仍被视为中国制造业活动的风向球，不过由于商用与国营库存周期、买家动作、以及以融资铜需求等因素，在传递讯号方面构成复杂性，铜进口量是一个非常有问题的指标。

中国精炼铜交易图表参见：link.reuters.com/deh34w

1月精炼铜进口总量达30万吨，创下五个月低点；从明显偏低的初步估值判断，2月看来又进一步放缓。

最可能的原因在于，青岛金属骗贷事件后，对担保品融资的收紧控制，以及今年买家减少年度长单，提高现货合约采购比率的变化。

但另一个因素可能是，中国铜交易重心从精炼铜转向原材料。

去年废铜进口下滑，铜精矿进口则大增。铜废料进口下滑对铜价而言是利多，因为这可以转化为对初级精炼铜的更多需求。铜精矿进口大增则是利空，因为这意味着国内提高产量以因应需求。

今年中国对铜市的影响，将是所有这三种交易项目的作用力--精炼铜、废铜以及铜精矿。

中国与全球锌市场互动的复杂程度也不在话下。

精炼锌进口是青岛骗贷丑闻的另一个受害者。由于原先用于融资抵押的锌金属出口大增，令中国在去年第四季摇身成为锌净出口国。

不过中国在1月又变回净进口国，尽管净进口数量只有7,500吨，相较以往水准显得很不起眼。

不过锌市行情题材在于原料供应即将短缺，因为全球几座最大锌矿即将寿终正寝。

问题在于中国究竟是会受制于这个供应短缺情况，还是会提高自身产量来因应。

中国精炼锌与锌精矿进口趋势之间的交互作用，将受到密切关注以寻找线索。