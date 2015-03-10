台湾汇市：台币盘初再因外资小幅汇出走弱，但贬幅受限

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北3月10日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易走弱。汇银人士指出，韩元 走势疲软，台币盘初外资有小幅买汇，进口商也有买需，令实质交易走疲。
只不过，汇银人士指出，今日韩元已走弱到近1,120的价位，但是台币有〞纹风不动〞的感觉，贬幅非常的小，外资汇出的力道并不够；此外，央行也没有什么促贬台币的动作，颇令市场困惑。
〞韩元已经到1,020了，我们才到这里而已，真的很奇怪。〞一位小型商银交易员说。
另外一位大型商银交易人士也表示，台币贬幅相当有限，这其中除了出口商一直有抛汇动作，限缩台币贬势之外，其余美元买盘的力道显得退却，令台币贬势有限。
交易人士认为，也不排除台币的贬势可能落后亚币，在亚币纷纷走疲之下，才落后跟进。
市场人士预估，今日台币将在31.530-31.560间交投。早盘台币主要交易区间落在31.517-31.544；上交易日区间则在31.473-31.537。
韩元兑美元 盘初续贬，本地时间10:25报1,119.4，上交易日交易在1,112.1。
上周五韩元收在1,098.7，至今日盘中贬幅已达约1.8%。但台币自上周五收盘的31.450至今约贬0.3%。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日相似。一个月远汇报价 暂在31.582/31.598左右，上日纽约盘收在31.552。
美元兑日圆和欧元周二徘徊在数年高位附近，最初因获利了结走低，但在主要经济体货币政策分化的基本主题主导下，很快再度站稳脚跟。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.530-31.560
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
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