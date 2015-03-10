台湾汇市：台币盘初再因外资小幅汇出走弱，但贬幅受限

路透台北3月10日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易走弱。汇银人士指出，韩元 走势疲软，台币盘初外资有小幅买汇，进口商也有买需，令实质交易走疲。

只不过，汇银人士指出，今日韩元已走弱到近1,120的价位，但是台币有〞纹风不动〞的感觉，贬幅非常的小，外资汇出的力道并不够；此外，央行也没有什么促贬台币的动作，颇令市场困惑。

〞韩元已经到1,020了，我们才到这里而已，真的很奇怪。〞一位小型商银交易员说。

另外一位大型商银交易人士也表示，台币贬幅相当有限，这其中除了出口商一直有抛汇动作，限缩台币贬势之外，其余美元买盘的力道显得退却，令台币贬势有限。

交易人士认为，也不排除台币的贬势可能落后亚币，在亚币纷纷走疲之下，才落后跟进。

市场人士预估，今日台币将在31.530-31.560间交投。早盘台币主要交易区间落在31.517-31.544；上交易日区间则在31.473-31.537。

韩元兑美元 盘初续贬，本地时间10:25报1,119.4，上交易日交易在1,112.1。

上周五韩元收在1,098.7，至今日盘中贬幅已达约1.8%。但台币自上周五收盘的31.450至今约贬0.3%。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日相似。一个月远汇报价 暂在31.582/31.598左右，上日纽约盘收在31.552。

美元兑日圆和欧元周二徘徊在数年高位附近，最初因获利了结走低，但在主要经济体货币政策分化的基本主题主导下，很快再度站稳脚跟。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.530-31.560

最新相关报导链接：

--《综述》欧盟和希腊将就贷款开始技术性磋商；希腊面临融资压力

--澳洲数据：2月企业信心指数下滑，央行降息未能打消企业疑虑