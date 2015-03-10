路透基点：广达电脑再融资规模为7.5亿美元，可额外增加贷款--TRLPC

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 的电子产品生产商广达电脑公司再融资规模高于此前报导的7亿美元，这 笔贷款基础规模为7.5亿美元，另有20%的绿鞋选择权(额外增加贷款选择 权)。 这笔贷款包括A部分5.5亿美元五年期贷款，和B部分2亿美元三年期贷 款，B部分可选择延期两年。 如果借款方决定行使延期权，需在B部分贷款距到期六个月前获得贷 款方同意。延期费为10个基点。 A部分贷款利率为较一个月、两个月、三个月和六个月伦敦银行间拆 放款利率(LIBOR)加码123个基点，B部分利率为较相同指标加码108个基点 。消息人士称，台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过38个基点 的话，将由借款人支付超出的部分。 其中一名消息人士称，一般银团阶段将在4月第一周启动。 广达电脑2月末委托18家银行为其牵头筹措这笔贷款。这些银行包括 ：中国银行、交通银行、台湾银行、三菱东京日联银行、中国建设银行、 法国东方汇理银行、星展银行、第一商业银行、汇丰银行、华南商业银行 、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、三井住友银行、台北富 邦商业银行、台新银行和台湾合作金库。 消息人士补充称，所筹资金的大多数将用于为2010年6月获得的6.6亿 美元贷款提供再融资，剩余部分将用于运营资本。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。