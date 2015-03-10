路透基点：广达电脑再融资规模为7.5亿美元，可额外增加贷款--TRLPC

路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 的电子产品生产商广达电脑公司再融资规模高于此前报导的7亿美元，这 笔贷款基础规模为7.5亿美元，另有20%的绿鞋选择权(额外增加贷款选择 权)。 这笔贷款包括A部分5.5亿美元五年期贷款，和B部分2亿美元三年期贷 款，B部分可选择延期两年。 如果借款方决定行使延期权，需在B部分贷款距到期六个月前获得贷 款方同意。延期费为10个基点。 A部分贷款利率为较一个月、两个月、三个月和六个月伦敦银行间拆 放款利率(LIBOR)加码123个基点，B部分利率为较相同指标加码108个基点 。消息人士称，台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过38个基点 的话，将由借款人支付超出的部分。 其中一名消息人士称，一般银团阶段将在4月第一周启动。 广达电脑2月末委托18家银行为其牵头筹措这笔贷款。这些银行包括 ：中国银行、交通银行、台湾银行、三菱东京日联银行、中国建设银行、 法国东方汇理银行、星展银行、第一商业银行、汇丰银行、华南商业银行 、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、三井住友银行、台北富 邦商业银行、台新银行和台湾合作金库。 消息人士补充称，所筹资金的大多数将用于为2010年6月获得的6.6亿 美元贷款提供再融资，剩余部分将用于运营资本。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)