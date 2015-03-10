欧洲金融：欧盟资本市场计划对投资者的保护不够--英国监管部门

美国人事：参议院投票确认克莱顿为SEC主席，最快周四正式上任
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
他说，长期而言，未能处理消费者保护的问题，是不可行的；因为如果和金融危机前一样，利润成了行为的主要驱动力，CMU就不会成功。
他表示尽管CMU是欧盟所倡议，但FCA等国内监管机构应该要能保护消费者，比如透过对营销设限或约束向特定消费者提供新金融产品。
Wheatley并称，还需对如何就金融服务的产品及服务做更良性沟通，进行广泛讨论。
“过度刺激需求，却没有能确保对产品、风险和机会清楚了解的机制，可能导致将许多资讯贫乏的消费者引入市场，产生原可避免的消费者伤害。”Wheatley说。
CMU试图鼓励为企业提供融资的新管道，如群众募资，但Wheatley指出，这块新兴领域的广泛消费者保护问题也还未解决。
“那不只是为了消费者的利益，还是为了行业本身更广泛的成长潜能，未来几年不希望因为传出消费者亏损的不利报告，而伤害到这个行业的发展。”(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 许娜/戴素萍)
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
* 市场聚焦美联储周三货币政策声明 * 关注财政部再融资计划，寻找发行超长公债迹象 路透纽约5月2日 - 美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销 售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。 主要汽车生产商周二公布4月新车销售下滑。 此前包括上周国内生产总值(GDP)和之前的3月非农就业报告均显示经 济动能放缓。 “各大品牌汽车销售全面疲弱...库存大幅上升，”D.A. Davidson固 定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 市场预计，美联储将在周三宣布货币政策决定时维持利率不变，但投 资人等着看美联储是否会提及近期经济疲弱，以及是否会暗示可能在6月 会议上加息。 “如果汽车销售疲弱，肯定显示的是当前经济活动状况，而不是滞后 的指标。对我而言，这将令美联储6月加息的可能性降低。”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch Tool，