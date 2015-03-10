欧洲金融：欧盟资本市场计划对投资者的保护不够--英国监管部门

他说，长期而言，未能处理消费者保护的问题，是不可行的；因为如果和金融危机前一样，利润成了行为的主要驱动力，CMU就不会成功。

他表示尽管CMU是欧盟所倡议，但FCA等国内监管机构应该要能保护消费者，比如透过对营销设限或约束向特定消费者提供新金融产品。

Wheatley并称，还需对如何就金融服务的产品及服务做更良性沟通，进行广泛讨论。

“过度刺激需求，却没有能确保对产品、风险和机会清楚了解的机制，可能导致将许多资讯贫乏的消费者引入市场，产生原可避免的消费者伤害。”Wheatley说。

CMU试图鼓励为企业提供融资的新管道，如群众募资，但Wheatley指出，这块新兴领域的广泛消费者保护问题也还未解决。