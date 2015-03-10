日本股市：早盘小涨，美联储会议前投资者持谨慎态度

市场观察人士称，若美联储在3月17-18日政策会议声明中剔除“耐心 ”一词，将被视作为提早升息铺路。 “在下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，投资者可能都不会进 行太大押注，”东海东京证券首席策略师中井裕幸说。 但他亦表示，日经指数期货和期权合约周五的结算价可能也会提振市 场；若结算价高于19,000点，投资者可能追高市场。 美元/日圆 上涨提振出口股，本田汽车 涨1.4%，丰田 汽车 升0.4%。 但电子产品零售企业Laox 一度暴跌20%至251日圆，为1月29 日以来低点，之前该公司称将发新股筹资最多约310亿日圆。 东证股价指数 涨0.4%至1,538.38点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>亦升0.4%至13,981.25点。(完)