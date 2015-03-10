日本股市：早盘小涨，美联储会议前投资者持谨慎态度

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
市场观察人士称，若美联储在3月17-18日政策会议声明中剔除“耐心 ”一词，将被视作为提早升息铺路。 “在下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，投资者可能都不会进 行太大押注，”东海东京证券首席策略师中井裕幸说。 但他亦表示，日经指数期货和期权合约周五的结算价可能也会提振市 场；若结算价高于19,000点，投资者可能追高市场。 美元/日圆 上涨提振出口股，本田汽车 涨1.4%，丰田 汽车 升0.4%。 但电子产品零售企业Laox 一度暴跌20%至251日圆，为1月29 日以来低点，之前该公司称将发新股筹资最多约310亿日圆。 东证股价指数 涨0.4%至1,538.38点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>亦升0.4%至13,981.25点。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。