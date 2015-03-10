主要国家经济指标预测--3月11日****

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -2.0% +2.7% 投资性房屋融资 -- +6.0% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +8.5% 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第四季修正值 -- 持平 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 1月 -- 赤字19 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +0.5% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.6% +2.4% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 420.7 再融资指数 -- 1,870.3 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字1,870 赤字180 2000 新西兰央行利率决定 3.50% 3.50% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正8.1 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超4,709 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,505 3月11-15日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- +7.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 +0.2% +0.4% 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 正2 -- 企业信心指数 0 -- 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 2月 3.5% -- (经季节调整) 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 1月 +0.4% -0.3% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 1月 -0.7% +0.2% (经工作日调整，较上年同期) -2.2% +0.1% 1300 美国NFIB小企业信心指数 2月 98 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 1月 499.8 505.3 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 1月 +0.3% 持平 趸售销售(较前月) -3.1% -0.3% 2330 澳洲消费者信心指数 3月 -1.2% -- 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -1.7% -4.1% (较上年同期) +1.9% -1.0% (完)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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