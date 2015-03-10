版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--3月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                          　公布时段       预估值      前值 
    3月11日(三)
    0030 澳洲房屋融资                                   1月           -2.0%      +2.7%
             投资性房屋融资                                             --       +6.0%
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                        1月             --       +8.5%
    0630 法国非农就业岗位(较前季)                 第四季修正值          --        持平
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                         1月             --      赤字19
    0930 英国工业生产(较前月)                           1月           +0.2%      -0.2%
                     (较上年同期)                                     +1.3%      +0.5%
              制造业产出(较前月)                                      +0.2%      +0.1%
                        (较上年同期)                                  +2.6%      +2.4%
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周             --       420.7
              再融资指数                                                --     1,870.3
    1800 美国联邦预算(亿美元)                           2月       赤字1,870    赤字180
    2000 新西兰央行利率决定                                           3.50%      3.50%
    2350 日本大型制造业景气判断指数                   第一季            --       正8.1
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      一周             --   买超4,709
         外国投资日本股票(亿日圆)                                       --   买超3,505    

    3月11-15日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                2月             --       -1.0%
                            (较上年同期)                                --       +7.5%
  
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值    
    3月10日(二)   
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)        2月         +0.2%      +0.4%      
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  2月           正2        --       
                          企业信心指数                                  0        --       
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                       2月          3.5%        --       
                     (经季节调整)                                    3.2%       3.2%      
    0745 法国工业生产(较前月)                           1月         +0.4%      -0.3%      
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)             1月         -0.7%      +0.2%      
                  (经工作日调整，较上年同期)                        -2.2%      +0.1%      
    1300 美国NFIB小企业信心指数                         2月            98        --       
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万人)                      1月         499.8      505.3      
    1400 美国批发(趸售)库存(较前月)                     1月         +0.3%       持平      
                 趸售销售(较前月)                                   -3.1%      -0.3%
    2330 澳洲消费者信心指数                             3月         -1.2%        --          
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                   2月          持平       持平      
                             (较上年同期)                           +0.5%      +0.5%      
    2350 日本机械订单(较前月)                           1月         -1.7%      -4.1%      
                     (较上年同期)                                   +1.9%      -1.0% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐