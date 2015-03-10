澳新汇市：两国货币双双下挫，受累于美联储利率前景及中国经济忧虑

新西兰元兑美元 跌至一个月低位0.7319，新西兰央行周四将宣布利率决定。

新西兰元周一走低，之前新西兰总理约翰基(John Key)表示，低通胀率意味着新西兰央行可能会在更长时间内维持利率不变，该央行同时可能会采取其他办法来控制过热的房地产市场。

预计新西兰央行将在政策声明中采取中性立场，可能会重申在一段时间内维持利率不变。(完)

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