台湾债市：RP利率仍在低位，交投以到期续作为主

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北3月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二仍在低位。资金调度人士表示，由于月内短钱充裕，投信、寿险端皆有余钱到期续作，RP利率大致持于既有低位不变。
大型券商交易员指出，本旬资金情势仍显宽松，目前倾向采行不同天期报价，不像过去以跨季RP差别报价吸引资金承作，短线料RP利率可望续处低位。
〞今天市况蛮淡的，资金没有大额进出。〞一位大型证券交易员说。
另有一大型票券资调人士称，现在资金情势稳中偏松，尽量收跨季资金以避免资金落点月底及季底，RP交投仍以到期续作为主，利率也续徘徊现有区间。
今日证券商公债的短天期附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，10天期内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。
本周主要交割因子为周五发行10年期公债104/5 ，金额暂定400亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。