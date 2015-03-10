台湾债市：RP利率仍在低位，交投以到期续作为主

路透台北3月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二仍在低位。资金调度人士表示，由于月内短钱充裕，投信、寿险端皆有余钱到期续作，RP利率大致持于既有低位不变。

大型券商交易员指出，本旬资金情势仍显宽松，目前倾向采行不同天期报价，不像过去以跨季RP差别报价吸引资金承作，短线料RP利率可望续处低位。

〞今天市况蛮淡的，资金没有大额进出。〞一位大型证券交易员说。

另有一大型票券资调人士称，现在资金情势稳中偏松，尽量收跨季资金以避免资金落点月底及季底，RP交投仍以到期续作为主，利率也续徘徊现有区间。

今日证券商公债的短天期附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，10天期内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。