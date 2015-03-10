中国并购：中欧跨境并购平台易界网上线，并获数千万元天使投资

路透上海3月10日 - 随着中国资本近年来大量涌向海外投资和并购，跨境信息及中介服务需求大幅提升。一家专注于中国与欧洲跨境并购及合作的网络平台--易界网（dealglobe.com)周一正式上线，并宣布完成数千万元人民币的天使投资。

易界网采用会员制，其会员可以发布及搜索卖方、买方及项目合作方的信息，并在线上进行初期沟通。在上线初始，该网站已拥有300多个来自欧洲的并购和合作项目，以及200多个来自中国国内企业的海外投资需求。

“我们希望用互联网的手段在一定程度上改变投行，也希望搭建中欧之间投资合作的桥梁。”易界网创始人兼首席执行官冯林指出。

易界网主要专注中欧跨境并购的中小项目信息，规模在百万美元至2亿美元之间。目前投行界在中小型跨境并购项目信息方面相对缺乏。很多国内投行因海外没有分支机构，或者海外分支人手不足，往往难以拿到一手并购信息。

他指出，中国企业走出去的趋势越来越明显，不过在中国企业出海进行投资并购时，他们遇到的第一个问题就是缺乏高质量的项目来源。易界网希望能够帮助所有从事并购投资的中介机构更好地服务他们的客户，并最终帮助中国企业走向海外。

易界网在伦敦拥有20人左右的团队，其规模已超过一些中国顶尖投行英国分支机构；同时易界网在上海和北京亦设有办公室，团队规模亦在20人左右。目前易界网会员主要为三类，包括投行、律师事务所、会计师事务所在内的中介机构；私募基金等投资公司；有跨境投资需求的企业。

他说，易界网的出现，虽然一定程度上摊薄了投行的利润，但投行在每个项目上花费时间将更少，会更有效率。另外，如果一些用户在洽谈跨境项目需要投行等中介服务时，易界网的专业团队亦可提供帮助。

易界网的创始人团队来自于全球领先的私募基金、投行、软件公司及政府相关组织等，例如冯林曾在瑞银和美银美林的投行部从事欧洲并购交易，亦曾在一家管理160亿美元资产的私募股权基金--顶峰投资（Summit Partners)伦敦办公室担任投资经理。