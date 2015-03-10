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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 11:10 BJT

韩国股市：盘中续跌，美元上涨引发投资者疑虑

路透首尔3月10日 - 韩国股市周二盘中续跌，投资者担忧美元兑主要
货币大涨可能压制外资购买韩股。
    
    0225 GMT，韩股综合股价指数 跌0.3%至1,987.0点，周一下挫
1%。
    
    截至中午时分，外资买超韩国股票，但相对不太活跃，0225 GMT时的
买超规模仅为361亿韩元(3,220万美元)。
    
    “投资者认为美元涨势远超其最初预估，这种过度涨势或许损及外资
对韩股的投资，”Hana Daetoo Securities分析师Park Seok-hyun称。
    
    外国投资者可能担心，即便韩股上涨，当获利转换为美元时其价值仍
不高。(完)
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