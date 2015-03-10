亚洲汇市：欧元兑美元跌至12年低点，受美国加息预期及ECB买债打压

路透东京3月10日 - 欧元兑美元周二跌至近12年低点，由于预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)最早将在年中开始加息，美元获得稳定买兴支撑。

相比之下，欧洲央行(ECB)仍坚定不移地实施宽松货币政策。该央行周一刚刚启动1万亿欧元的购债计划，推动欧元区债券收益率下跌，令欧元承压。