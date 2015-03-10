版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 11:28 BJT

亚洲汇市：欧元兑美元跌至12年低点，受美国加息预期及ECB买债打压

路透东京3月10日 - 欧元兑美元周二跌至近12年低点，由于预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)最早将在年中开始加息，美元获得稳定买兴支撑。

相比之下，欧洲央行(ECB)仍坚定不移地实施宽松货币政策。该央行周一刚刚启动1万亿欧元的购债计划，推动欧元区债券收益率下跌，令欧元承压。

欧元兑美元 低见1.0808美元，创2003年9月以来低点，跌幅为0.4%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐