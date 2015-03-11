台湾债市：五年公债殖利率逆转收高，遭空方突袭但料续扬空间有限

* 五年指标公债殖利率逆转收高 * 遭空方突袭但料续扬空间有限 * 明日104/6区间料在1.12-1.17% 路透台北3月11日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周三发行前交易逆转收扬，与美债走势略 有脱钩。交易员认为，尽管美国指标10年期公债殖利率连两日回档修正，但五年热券104/6遭到空方突袭令殖 利率开低收高，若美债持续区间偏多，料104/6殖利率续扬空间有限。 交易员表示，随着10年新债104/5标售结果底定后，交投已转向五年新券104/6身上，而盘势经历连两日上 冲下洗，空方操作空间较趋保守，短线高位1.17%料暂时有守，明日该券仍将持续高档震荡。 〞104/6走势这么弱有点出乎预期。〞一位大型官股行库台债交易主管说。 银行台债交易员并指出，虽然空方昨天被修理并不死心，但现正值美债殖利率拉回整理之际，台债不可能 独善其身，预计104/6殖利率续弹空间有限，在1.15%上方陆续会有中长线买盘愿意进场。 至于10年新券104/5因标售结果优于预期，回补买盘仍旧持续，今日发行前交易殖利率盘中低位来到1.594 0%，终场则受累于五年券104/6区间偏空而收敛殖利率跌幅，惟该券成交量已不及五年券104/6的一半。 另有证券交易员提及，短线10年券104/5殖利率料暂在1.60%上方整理，但成交量慢慢递减，空方着墨力道 已有限，因此空方转以五年券104/6发动攻击，毕竟发行前交易期间偏空操作气氛仍在，短期内难脱在高档盘 整态势。 美国公债收益率周二走低，因欧洲央行的大规模购债计划拖累区内公债收益率走低，使美国公债的相对价 值进一步提高。指标10年期公债收益率 尾盘报2.1262%，价格上扬19/32，因爱尔兰、西班牙和其 他欧元区公债收益率触及纪录低位。 他们预估，10年债104/5发行前交易明日区间暂看1.60-1.65%；五年债104/6发行前交易区间则暂估1.12-1 .17%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -0.44 1.6244 1.5940-1.6244 71.0 5 104/6 +1.35 1.1575 1.1170-1.1580 167.0 此外，台湾股市周三连续第三日收跌，月线支撑正式跌破。分析师指出，主要受对美国提早加息的担忧， 引发亚洲股市普遍回档；不过政府基金伺机拉抬台积电 等权值股，令跌幅收敛。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月11日(三)：美国联邦预算；2月新西兰央行宣布货币政策声明和官方利率决定；泰国央行召开货币政策 委员会会议； 3月12日(四)：台湾央行总裁彭淮南赴国会报告；日本2月消费者信心指数；欧元区1月工业生産；美国2月 进出口物价、2月零售销售；美国1月企业库存；韩国央行召开货币政策会议；欧洲央行执委科尔在一场资产管 理会议中发表演说；美国零售销售数字；美国企业库存； 3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路 透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.6244 5 104/6 1.1575 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)