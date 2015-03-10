券商观点：中国大型银行预计透过香港子公司曲线涉足国内券商业--国金

路透上海3月10日 - 在中国证监会新闻发言人近日表态正研究银行在风险隔离基础上申请券商牌照的情况，市场对于银行跨界券商业的关注度迅速提高。国金证券银行业分析师马鲲鹏在最新研报中预期，中国五大国有银行预计将透过其香港的海外券商平台，曲线涉足国内券商业。

报告认为，所谓“在风险隔离基础上”，政策方面很有可能参照中国银行 的先例，通过股权结构的隔离将券商业务独立于商业银行业务之外。而在实现方式上，国有银行的海外子公司既可独立申请新的券商牌照，也可直接收购现有的小型券商。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，目前证监会正在现行法律框架下，研究证券期货业务牌照管理制度，以及商业银行等其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排，相关研究工作正在进行中，并需履行必要程序。有关政策的公布实施尚无明确时间表。

报告指出，16家A股上市银行中，在A股券商中持有多数股权的只有中国银行一家。中国银行获得A股券商牌照的进程对未来银行获取券商牌照的参考意义极大：中银国际控股是中行的子公司，中银国际证券是中行的孙公司，国内和海外券商业务以两层股权结构的形式共同存在。

中国银行的香港子公司中银国际控股2002年率先获批在国内发起设立中银国际证券，从事经纪、投行、自营等业务。

报告认为，在金融脱媒和利率市场化的大背景下，短期内银行最迫切希望得到的是投行业务牌照，其为银行带来的是直接融资+间接融资的全流程融资服务能力，交易所市场这类此前不对银行开放的市场也将打开大门。

报告指出，五大国有银行通过其注册在香港的海外券商平台获得A股券商牌照、设立境内券商联营企业可能是今年之内的大方向（对银行而言，境内券商是其孙公司）。在实现方式上，既可如当年的中银国际一样向证监会申请新的牌照，也可直接收购现有的小型券商，两种方式的选择主要取决于对效率的比较和考量。

目前五大国有银行均在香港设立了海外投行分支，例如工银国际、建银国际、农银国际和交银国际等。