《汇市简讯》澳元/美元处于新一轮下行趋势的初步阶段

路透3月10日 - 0328GMT * 亚洲交易时段小时图高点和低点下移，受美元全线走强影响下跌逾 60个跳动点 * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.66%，尽管美股上涨 * 动能指标下降 * 下行趋势处于初期阶段，但目标指向2015年低点0.7627 * 2月12日低点0.7644和稍早的0.7707高点构成初步支撑/阻力 * 技术图表link.reuters.com/rej34w (完)