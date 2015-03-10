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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 11:51 BJT

《汇市简讯》澳元/美元处于新一轮下行趋势的初步阶段

路透3月10日 - 0328GMT
    * 亚洲交易时段小时图高点和低点下移，受美元全线走强影响下跌逾
60个跳动点
    * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.66%，尽管美股上涨
    * 动能指标下降
    * 下行趋势处于初期阶段，但目标指向2015年低点0.7627
    * 2月12日低点0.7644和稍早的0.7707高点构成初步支撑/阻力
    * 技术图表link.reuters.com/rej34w  (完)
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